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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 agosto: la rassegna stampa

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Il sì di Londra e Parigi all'Ucraina per la produzione di missili a lungo raggio con la conseguente ira del Cremlino, il piano di Donald Trump per isolare sempre di più l'Iran. E poi, ancora, il ricordo ad Amatrice dieci anni dopo il terremoto, il caso Moretti e, per lo sport, i risultati dei posticipi della prima giornata di serie A, il calciomercato e l'infortunio di Yildiz. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi

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