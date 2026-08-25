Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 agosto: la rassegna stampa

Il sì di Londra e Parigi all'Ucraina per la produzione di missili a lungo raggio con la conseguente ira del Cremlino, il piano di Donald Trump per isolare sempre di più l'Iran. E poi, ancora, il ricordo ad Amatrice dieci anni dopo il terremoto, il caso Moretti e, per lo sport, i risultati dei posticipi della prima giornata di serie A, il calciomercato e l'infortunio di Yildiz. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi
- L'Ucraina tra i temi in apertura: "Armi e miliardi, l'Europa con Kiev". Sì di Parigi e Londra "per produrre missili". Ira del Cremlino: "Siete in guerra". Medio Oriente, il piano di Trump per isolare l'Iran: "Sanzioni a chi fa affari con il regime, compresa la Cina". Le parole dell'immunologo Mantovani: "I bimbi vittime delle falsità. Non c'è relazione vaccini-autismo". Amatrice, 10 anni dopo, Mattarella: "Si ricostruisca". Caso Moretti: "La polizia chiamata dai vicini". Giulia Dragoni, italiana al Chelsea: "Sogno il Pallone d'Oro".
- Ancora Ucraina in primo piano: "Kiev, passo indietro dell'Italia". Missili a lungo raggio, "via libera da Londra e Parigi". Meloni "resta ai margini dei Volenterosi" mentre il Cremlino "attacco Burnham". Terremoto: "Amatrice ricorda 10 anni dopo, rabbia per i ritardi". Petrolio, l'Ue al governo: "Sugli extraprofitti sta a voi decidere". L'inchiesta: "Nella baraccopoli dei disperati insanguinata fa faide tra caporali". Ambiente: "L'oceano non è mai stato così caldo, temperatura record di 21,1 gradi". Calcio: "Gattuso e Gasperini, buona la prima".
- "Puniremo chi fa affarri con l'Iran", titola il quotidiano piemontese riprendendo le parole degli Usa. Bessent annuncia le sanzioni, Trump: "Chiamerò i leader di tutto il mondo". Teheran reagisce: "Colpiremo chi sta con Washington". Intanto Kiev festeggia l'indipendenza, Zelensky: "Mai sotto Putin". La ricorrenza: "Dieci anni dopo, Amatrice da ricostruire". Calcio, Juventus: "Yildiz rischia due mesi di stop, è già emergenza attacco".
- Il ricordo di Amatrice "tra lacrime e rabbia" è in primo piano. Il Colle: "Ricostruire subito". Guerra in Ucraina: "L'Europa difende i cieli di Kiev. Dall'Italia niente armi". Stanziati 6 miliardi per i missili a lungo raggio. Medio Oriente, Bessent: "Colpiremo chi aiuta l'Iran". Gasolio alle stelle, l'Ue: "Sugli extraprofitti decidono gli Stati". Caso Ranucci: "Lavitola torna dai giudici il 7 settembre". Crans Montana: "La guerra tra i Moretti entra nel processo". Calcio: "Roma, è super Malen. Frattesi, colpo Lazio".
- Serie A, i risultati dei posticipi della prima giornata: "La Roma fa Malen. Fiorentina travolta 4 a 0". Frattesi entra "e lancia la Lazio: 1-0 al Bologna". Calciomercato: "Sorloth, la Juve c'è". Sprint "per accontentare Spalletti". Yildiz infortunato: "Rischio intervento, due mesi di stop". Milan: "Leao se ne va, Emery lo vuole all'Aston Villa". Inter: "Arrivano gli inglesi. Jones è pronto, ci sarà a Cagliari. Si scalda Spence".
- La Juventus in apertura con i bianconeri che perdono Yildiz per infortunio: "Kenan rischia l'operazione". Il turco "agita Spalletti, per la porta arriva Grabara". Posticipi della prima giornata di campionato: "DyMalen, che Roma. Lazio, Davide è Golia". Gasp "travolge la Viola (4-0)", colpo Gattuso a Bologna (0-1). Calciomercato: "L'Inter cerca l'occasione last minute". Napoli: "Serve uno sforzo per Jesus". Arbitri nel mirino, per "Orsato è già caos".
- L'infortunio "choc" occorso a Kenan Yildiz in primo piano: "Scatta Alajbegovic". Frattura al piede sinistro, la Juventus perde il proprio numero dieci "per almeno tre mesi". Intanto Perin va a Palermo, "arriva Grabara". Calciomercato: "Kean va al Como, Pinamonti da Gattuso". Torino: "Non solo Cacciamani, Abate blinda anche Njie". Serie A: "Frattesi entra e segna. Dybala tre assist, Malen tre gol".
- L'Ucraina in apertura: "Meloni è poco volenterosa, ma porta Leonardo a Kiev". La premier "evita i bellicisti ma il colosso italiano investe in armi ucraine". Macron&C. : "Esercitazioni in Ucraina. Roma fa droni in loco". Amatrice: "Ricostruito solo il 40% in dieci anni". Epurazione di Ranucci, i 5S in Ue: "La Rai su report viola il Freedom Act". Politica: "Tajani a rapporto da Marina Berlusconi in ferie". Sport: "Gli androidi battono ogni record dell'atletica umana".
- Il prezzo del petrolio "fuori controllo" tra i temi in prima pagina: "Benzina, scaricabarile dell'Europa". Bruxelles "si rifiuta di tassare gli extraprofitti delle compagnie petrolifere come chiesto dall'Italia e da altri Paesi". La promessa di Meloni: "Noi sempre con Amatrice". Medio Oriente, gli Usa isolano Teheran: "Asfissiamo il regime". Situazione Rai: "Ranucci via da Report (e addio pure al seggio). Immigrazione, Ong tedesche: "Altro che diritti, ecco quanto incassano".
- La cronaca in apertura: "Liberate i bambini del bosco". Le lacrime della madre: "Dopo 9 mesi ancora non si sa neanche dove i figli andranno a scuola". Virus a Ceuta: "Madrid manda 45mila vaccini". Caso Ranucci: "Lo scontro tra donne sulle avances di Sigfrido". Il punto su Mps, il Pd ci ripensa: "Lasciateci la banca". Amatrice, il ricordo: "Solo applausi per Giorgia, sinistra delusa".
- Istruzione e formazione in primo piano: "Voti, cellulari, nuovi programmi, lingue. Le novità dell'anno scolastico in 20 punti". Mercati: "Alibaba crolla in Borsa dopo il maxi aumento di capitale per l'AI". Risiko bancario: "Mps, il report di Iss. Sostegno a Intesa". Medio Oriente: "Fame, stress, violenze. Il trauma silenzioso dei bambini di Gaza". Bessent: "Escluso dal sistema dollaro chi facilita il riciclo di denaro per l'Iran".
- La guerra in Ucraina tra i temi in prima pagina: "Missili per una pace accettabile". La decisione franco-inglese sui missili a lunga gittata per Kiev "potrebbe essere arrivata tardi, ma è una buona notizia". Economia: "La politica extra imbrogliona". Schlein "vuole la tassa sugli extraprofitti subito e da soli, la patrimoniale invece solo a livello europeo. Giorgetti fa l'inverso". Milano: "Sveglia a Beppe Sala". Usa: "La sfida di Loomer ai putiniani Maga".
- "Poligono di tiro", è il titolo in apertura in riferimento alla guerra in Ucraina: "Zero diplomazia, canali chiusi con Mosca: i volenterosi europei offrono ancora armi a Zelensky. Anche l'Italia partecipa, ma Meloni finge di no". Benzina: "Governo senza soldi nè scuse". Meloni ad Amatrice: "Niente fischi, era vuota". I deliri di Vannacci: "Censura tv ai gay e via le unioni civili". Medio Oriente: "La nuova arma Usa, l'auto-sanzione".
- Il conflitto russo-ucraino in primo piano. Gli alleati: "Esercitazioni per Kiev". E Meloni "manderà solo generatori". I Volenterosi "celebrano il Giorno dell'indipendenza con Zelensky e gli garantiscono sostegno". Medio Oriente: "Bessent prepara il piano Usa per colpire economicamente l'Iran". Report, indagine sull'attentato: "Bombe e omissioni, faro sui silenzi di Ranucci". Estero: "A Ceuta diamo dignità ai migranti". I volontari "tra rischi e polemiche".
- "Cucinati nel woke", è il titolo che campeggia in apertura. La "sindrome del politicamente corretto manda in tilt la sinistra". Conte, intanto, "sfida Schlein e la destra". L'intervista, Tosi contrattacca: "Ranucci via da Report". La riflessione: "Il riformismo oltre il destino di un Partito (democratico)". I Volenterosi: "Da Uk e Francia ok alla produzione di missili da crociera". Il commento: "Il trasformista sale anche sul treno woke".
- L'Ucraina in apertura: "Sì ai super missili per Kiev. Ma l'Italia frena sui soldati". Parigi e Londra "in prima linea, in autunno le esercitazioni comuni. Roma non ci sarà". Medio Oriente, gli Usa lanciano il D-day economico: "Sanzioni a chi aiuta l'Iran". Amatrice, dieci anni dopo. Meloni: "Ora un cambio di passo". Caro energia: "L'Ue gela l'Italia sugli extraprofitti. Decidono i Paesi".