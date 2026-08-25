Ieri sera il Tricolore è stato ammainato per l'ultima volta. Ora l'ex ammiraglia è diretta verso l'Indonesia, attraverso l'Indo-Pacifico, un viaggio che durerà 20 giorni
Per oltre quarant'anni è stato uno dei simboli della presenza della Marina a Taranto. Ieri sera, però, per la nave Giuseppe Garibaldi è arrivato il momento dell'ultimo saluto: al tramonto, sulla rada di Mar Grande, il Tricolore è stato ammainato per l'ultima volta dal pennone di poppa. L'ormai ex ammiraglia, infatti, è stata ceduta gratuitamente alla Marina indonesiana, operazione autorizzata dal Parlamento, cosa che consentirà all’Italia di evitare i costi di mantenimento e quelli, ancora più elevati, della demolizione.
Il viaggio verso l'Indonesia durerà 20 giorni
La cerimonia d'addio si è svolta con gli onori massimi e alla presenza del capo di Stato maggiore della Marina. A salutare la nave anche il suo ultimo comandante, il capitano di vascello Marco Guerriero. Poi sono stati mollati gli ormeggi dalla Stazione navale. Per il Garibaldi è iniziata così la traversata verso l'Indonesia, destinazione finale di un viaggio nell'Indo-Pacifico che durerà circa venti giorni.
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