Ieri sera il Tricolore è stato ammainato per l'ultima volta. Ora l'ex ammiraglia è diretta verso l'Indonesia, attraverso l'Indo-Pacifico, un viaggio che durerà 20 giorni

Per oltre quarant'anni è stato uno dei simboli della presenza della Marina a Taranto. Ieri sera, però, per la nave Giuseppe Garibaldi è arrivato il momento dell'ultimo saluto: al tramonto, sulla rada di Mar Grande, il Tricolore è stato ammainato per l'ultima volta dal pennone di poppa. L'ormai ex ammiraglia, infatti, è stata ceduta gratuitamente alla Marina indonesiana, operazione autorizzata dal Parlamento, cosa che consentirà all’Italia di evitare i costi di mantenimento e quelli, ancora più elevati, della demolizione.