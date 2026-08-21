Un gruppo di youtuber guidato dal filippino Mervin Hunter individua i presunti borseggiatori nel centro storico di Venezia, li marchia con vernice rossa o pistole ad acqua e pubblica i video sui social. Le "imprese" hanno scatenato risse e alimentato lo scontro politico sulla sicurezza in città

Un gruppo di youtuber ha trasformato la caccia ai borseggiatori in uno spettacolo per i social, scatenando risse e polemiche nel centro storico di Venezia. Alla guida c'è il filippino Mervin Hunter, che negli ultimi giorni individua i presunti ladri nei luoghi più affollati della città, li marchia con spruzzi di vernice rossa o pistole ad acqua e ne pubblica i video sulle proprie pagine, dove raccolgono centinaia di migliaia di visualizzazioni. La vicenda, raccontata dalle testate locali (Corriere del Veneto, Il Gazzettino, La Nuova di Venezia e Mestre), è finita anche al centro dello scontro politico cittadino.

Dietro il nickname "Mervin D. Hunter" c'è Mervin Dayagro, 45 anni, da circa un anno residente a Roma, dove lavora come addetto alle pulizie in un hotel. Proprio nella Capitale aveva agito per diversi giorni prima di spostarsi in Veneto. Ad affiancarlo a Venezia c'è la coppia di videomaker inglesi nota sui social come Dje Media. Il metodo è sempre lo stesso: il gruppo si apposta nei punti più frequentati – tra calli, campi e imbarcaderi – individua chi ritiene un borseggiatore, lo indica ai passanti gridando "pickpocket" e lo colpisce con il liquido colorato.

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Le persone prese di mira hanno più volte reagito con violenza. Nei video, diventati virali, si vedono i soggetti macchiati rispondere con pugni, spray al peperoncino, bicchieri di vetro e le pietre che alcuni tenevano negli zaini, oltre a sedie e sgabelli lanciati per le calli. La polizia locale è intervenuta identificando le persone presenti. Al momento, però, sullo youtuber non risulta alcuna denuncia per gli episodi veneziani: macchiare qualcuno con la vernice costituisce reato soltanto se vengono usate sostanze pericolose o se il bersaglio sono edifici.

La polemica politica

Il caso ha riacceso il dibattito sulla sicurezza, tema ricorrente nel capoluogo veneto quando si parla di microcriminalità. Critica l'assessora comunale alla Sicurezza Francesca Zaccariotto: "Ci mancavano solo gli influencer ad alimentare la violenza e aumentare i pericoli in città: garantire la sicurezza non spetta né a loro né ai privati cittadini, ma alle autorità. La colpa se ciò avviene, però, è dello Stato che fa nulla per combattere l'impunibilità". L'assessora ricorda che finora sono stati denunciati 75 borseggiatori e "sono tutti liberi".

Durissimo l'attacco del Pd. "Dopo undici anni di centrodestra al governo – accusa la consigliera Giulia Albanese – la situazione non ha fatto che peggiorare e ora ci troviamo in mezzo a scene di giustizia fai da te, con i cittadini esasperati. Tra le chiacchiere degli ultimi 11 anni, le promesse disattese dell'assunzione di 200 vigili, la città è ancora all'anno zero".