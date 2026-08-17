Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milano, schianto sul cavalcavia Bacula: muore a 48 anni, due auto lo aggirano a terra

Cronaca

Franco Alessandro Fabiano, 48 anni, è morto la sera di venerdì 14 agosto dopo essere caduto dallo scooter sul cavalcavia Bacula, tra viale Monte Ceneri e piazzale Lugano. Un video amatoriale mostra alcune auto passare accanto al corpo a terra e proseguire, senza che dalle immagini si capisca se abbiano chiesto aiuto. La polizia locale indaga sulla dinamica: il mezzo era stato rubato poche ore prima

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Un uomo di 48 anni, Franco Alessandro Fabiano, è morto la sera di venerdì 14 agosto dopo essere caduto dallo scooter sul cavalcavia Bacula, a Milano, nel tratto tra viale Monte Ceneri e piazzale Lugano. Soccorso in gravi condizioni e portato al pronto soccorso del San Carlo, è deceduto poco dopo. Un video girato da un residente e diffuso sui social mostra alcune auto passare accanto al corpo riverso sull'asfalto e proseguire la marcia.

L'incidente

Il sinistro è avvenuto intorno alle 22.30, sulla sopraelevata che collega via Scarampo a piazzale Lugano. Secondo la ricostruzione della polizia locale, intervenuta per i rilievi, non sarebbero coinvolti altri veicoli: lo scooter, un Kymco Agility 125, avrebbe urtato il guardrail sulla sinistra, facendo cadere il conducente che è scivolato sull'asfalto per diversi metri. L'uomo, privo di documenti al momento dello schianto, è stato identificato solo in un secondo momento.

Il video e le auto di passaggio

Nelle immagini amatoriali rilanciate dal profilo Mitomorrow si vedono alcune vetture rallentare, aggirare l'uomo a terra e ripartire, prima dell'arrivo dei soccorsi. Dai frame non emerge se i conducenti abbiano allertato il 112: non è escluso che l'abbiano fatto. Va inoltre considerato che a quell'ora il cavalcavia era chiuso al traffico - la sopraelevata è percorribile solo dalle 6 alle 22, per tutelare il riposo notturno dei residenti - e chi vi transitava si trovava dunque a sua volta in una situazione irregolare.

Leggi anche

Malpensa, a fuoco un carrellino dei bagagli in pista per cortocircuito

I soccorsi

L'allarme è partito da alcuni residenti che, dopo aver sentito il violento impatto contro il guardrail, hanno guardato verso la sopraelevata e chiamato il 112. I soccorritori hanno stabilizzato il 48enne e lo hanno trasportato in condizioni disperate al San Carlo, dove è morto poco prima delle 23.30 per la gravità delle ferite.

Lo scooter rubato e le indagini

Durante i rilievi è emerso che l'intestatario del Kymco ne aveva denunciato il furto nel pomeriggio, chiamando il 112. Resta da chiarire se sia stato lo stesso Fabiano a sottrarre il mezzo o se gli sia stato consegnato da altri: è uno dei punti su cui lavora la polizia locale, che sta acquisendo le immagini delle telecamere della zona e raccogliendo eventuali testimonianze per ricostruire l'esatta dinamica.

Leggi anche

Milano, 19enne in stato di choc in Corso Como: "Mi hanno violentata"

Chi era la vittima

Fabiano, nato a Milano, aveva compiuto 48 anni due giorni prima dell'incidente. Aveva alle spalle diversi precedenti per reati contro il patrimonio e dal 2023 risultava irreperibile per alcune notifiche. Nelle ultime tracce lasciate online si descriveva come "in cerca di occupazione" come "magazziniere/mulettista e riparatore auto e motocicli". Appassionato di motori.

Cronaca: Ultime notizie

Meteo, dopo l'afa diramata l'allerta gialla in 13 regioni

Cronaca

Dopo il grande caldo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci e...

Maltempo, smottamento sulle Alpi Orobie: allerta in Valtellina

Cronaca

Torrente esonda a causa di un violento temporale: evacuate alcune abitazioni. Allertati Vigili...

Aggressione a Barcellona, Nicola Maggiotto ancora sedato ma stabile

Cronaca

Il 21enne di Asolo, colpito alla testa durante una rissa, è in stato di coma farmacologico: come...

Abruzzo, vento e caldo spingono gli incendi: arriva l'esercito

Cronaca

È ancora emergenza incendi in Abruzzo, dove il Monte Morrone resta il fronte più critico. Il...

5 foto

Furto opere Antonello da Messina, cosa sappiamo del colpo al museo

Cronaca

Quattro opere di Antonello da Messina, il più importante pittore siciliano del Quattrocento: è...

Cronaca: i più letti