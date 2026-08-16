Una famiglia di origini romene ha percorso circa cento chilometri sull'autostrada A21 con il figlio di 31 anni ormai morto sul sedile posteriore, convinta che stesse dormendo. La tragedia è emersa nella mattina di domenica 16 agosto, quando il padre ha accostato in un'area di sosta nel Pavese e si è accorto che il ragazzo non reagiva. Il giovane, che soffriva di lievi problemi cardiaci, sarebbe stato stroncato da un malore ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Credevano che dormisse sul sedile posteriore, come tanti durante un lungo viaggio d'agosto. Invece il figlio di 31 anni era morto già da un centinaio di chilometri. È quanto accaduto nella mattina di domenica 16 agosto lungo l'autostrada A21 Torino-Piacenza, nel tratto pavese tra i caselli di Casteggio e Voghera, dove una famiglia di origini romene stava viaggiando in direzione del capoluogo piemontese.

Il viaggio verso Torino La coppia era partita da Piacenza diretta a Torino. Al volante c'era il padre, accanto a lui la madre, mentre il ragazzo sedeva dietro. Durante il tragitto il 31enne era rimasto in silenzio e ai genitori sembrava semplicemente essersi addormentato. Le ultime parole, secondo quanto ricostruito, le aveva pronunciate circa cento chilometri prima della scoperta. Leggi anche Malpensa, a fuoco un carrellino dei bagagli in pista per cortocircuito

La scoperta nell'area di sosta Con il passare dei minuti quel sonno è apparso troppo lungo. I genitori hanno provato più volte a svegliarlo, senza ottenere risposta. Intorno alle 7.30 il padre ha accostato in una piazzola di sosta tra Casteggio e Voghera: solo in quel momento si è reso conto che il figlio era accasciato e non reagiva in alcun modo.