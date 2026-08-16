Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Viaggiano col figlio morto in auto per 100 km lungo l'A21 ma non se ne accorgono

Cronaca

Una famiglia di origini romene ha percorso circa cento chilometri sull'autostrada A21 con il figlio di 31 anni ormai morto sul sedile posteriore, convinta che stesse dormendo. La tragedia è emersa nella mattina di domenica 16 agosto, quando il padre ha accostato in un'area di sosta nel Pavese e si è accorto che il ragazzo non reagiva. Il giovane, che soffriva di lievi problemi cardiaci, sarebbe stato stroncato da un malore

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Credevano che dormisse sul sedile posteriore, come tanti durante un lungo viaggio d'agosto. Invece il figlio di 31 anni era morto già da un centinaio di chilometri. È quanto accaduto nella mattina di domenica 16 agosto lungo l'autostrada A21 Torino-Piacenza, nel tratto pavese tra i caselli di Casteggio e Voghera, dove una famiglia di origini romene stava viaggiando in direzione del capoluogo piemontese.

 

Il viaggio verso Torino

La coppia era partita da Piacenza diretta a Torino. Al volante c'era il padre, accanto a lui la madre, mentre il ragazzo sedeva dietro. Durante il tragitto il 31enne era rimasto in silenzio e ai genitori sembrava semplicemente essersi addormentato. Le ultime parole, secondo quanto ricostruito, le aveva pronunciate circa cento chilometri prima della scoperta.

Leggi anche

Malpensa, a fuoco un carrellino dei bagagli in pista per cortocircuito

La scoperta nell'area di sosta

Con il passare dei minuti quel sonno è apparso troppo lungo. I genitori hanno provato più volte a svegliarlo, senza ottenere risposta. Intorno alle 7.30 il padre ha accostato in una piazzola di sosta tra Casteggio e Voghera: solo in quel momento si è reso conto che il figlio era accasciato e non reagiva in alcun modo.

L'intervento del 118

Immediata la richiesta di aiuto al numero unico per le emergenze. Gli operatori del 118 sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti, ma per il 31enne non c'era ormai più nulla da fare: hanno potuto solo constatare il decesso. Da quanto riferito ai soccorritori, il giovane soffriva di lievi problemi cardiaci e sarebbe stato colpito da un malore fatale.

Leggi anche

Sardegna, barchino di migranti travolge 18enne sul sup durante sbarco

Cronaca: Ultime notizie

Meteo, dopo l'afa diramata l'allerta gialla in 13 regioni

Cronaca

Dopo il grande caldo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci e...

Maltempo, smottamento sulle Alpi Orobie: allerta in Valtellina

Cronaca

Torrente esonda a causa di un violento temporale: evacuate alcune abitazioni. Allertati Vigili...

Aggressione a Barcellona, Nicola Maggiotto ancora sedato ma stabile

Cronaca

Il 21enne di Asolo, colpito alla testa durante una rissa, è in stato di coma farmacologico: come...

Abruzzo, vento e caldo spingono gli incendi: arriva l'esercito

Cronaca

È ancora emergenza incendi in Abruzzo, dove il Monte Morrone resta il fronte più critico. Il...

5 foto

Furto opere Antonello da Messina, cosa sappiamo del colpo al museo

Cronaca

Quattro opere di Antonello da Messina, il più importante pittore siciliano del Quattrocento: è...

Cronaca: i più letti