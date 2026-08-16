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Sardegna, barchino di migranti travolge ragazza su un sup durante sbarco: 18enne grave

Cronaca

Una turista di 18 anni è stata trasportata in elisoccorso in gravi condizioni all'ospedale Brotzu di Cagliari dopo essere stata travolta da un barchino con 14 migranti a bordo nelle acque di Tuerredda, sulla costa sud occidentale della Sardegna. La giovane era in acqua con un sup davanti alla spiaggia. I 14 occupanti dell'imbarcazione sono stati bloccati da carabinieri e polizia

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Una ragazza di 18 anni è stata trasportata con l'elisoccorso in gravi condizioni all'ospedale Brotzu di Cagliari dopo essere stata travolta da un barchino di migranti nelle acque di Tuerredda, sulla costa sud occidentale della Sardegna. La giovane, una turista, si trovava in acqua con un sup davanti alla spiaggia quando è stata colpita dall'imbarcazione, che aveva a bordo 14 persone provenienti dal Nord Africa.

I soccorsi

Dopo l'impatto la ragazza avrebbe riportato diverse fratture e sarebbe stata a rischio di annegamento. A raggiungerla in acqua è stato un bagnino, che l'ha riportata a riva. Sulla spiaggia è poi atterrato l'elicottero dell'Areus, che ha trasferito la turista all'ospedale del capoluogo sardo.

 

 

I migranti bloccati

Gli occupanti del barchino sono stati intercettati poco dopo dai carabinieri. Sul posto è intervenuta anche una volante del commissariato di polizia di Carbonia.

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