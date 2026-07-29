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Cronaca

La rivincita di Nicolas contro la spondilite anchilosante

Francesca Baraghini

Francesca Baraghini
Nicolas Radaelli sul Grand zebrù, 3815 metri

Dopo cinque anni di ritardo e di dolori atroci, Nicolas Redaelli, classe 1990, ha ricevuto la diagnosi negli anni delicati dell'ingresso nell'età adulta, ma non si è lasciato fermare e ha ripreso in mano la sua vita un passo alla volta fino alla sfida dell'alpinismo, che abbraccia con entusiasmo e dedizione. Grazie ai progressi della ricerca e alle nuove terapie, oggi può sognare di "continuare a scalare montagne sempre più alte"

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