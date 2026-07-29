La rivincita di Nicolas contro la spondilite anchilosante

Dopo cinque anni di ritardo e di dolori atroci, Nicolas Redaelli, classe 1990, ha ricevuto la diagnosi negli anni delicati dell'ingresso nell'età adulta, ma non si è lasciato fermare e ha ripreso in mano la sua vita un passo alla volta fino alla sfida dell'alpinismo, che abbraccia con entusiasmo e dedizione. Grazie ai progressi della ricerca e alle nuove terapie, oggi può sognare di "continuare a scalare montagne sempre più alte"