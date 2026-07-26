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Como, trovato il corpo del turista olandese scomparso nel lago

Cronaca

Il 45enne si era tuffato per soccorrere il figlio di 16 anni, poi tratto in salvo da un altro uomo su una tavola da paddle 

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È stato trovato il corpo del quarantacinquenne olandese scomparso il 25 luglio nelle acque del lago di Como a Menaggio. Mattheus Gosseling si era gettato dalla barca che aveva noleggiato con i tre figli, per aiutare il più grande, di 16 anni che aveva avuto difficoltà in acqua. Il ragazzo si era salvato grazie a un uomo che era col figlio su una tavola da paddle che l'ha afferrato per un braccio, mentre l'uomo è scomparso. Subito erano partite le ricerche riprese oggi da parte di vigili del fuoco e guardia costiera anche con l'ausilio dei sommozzatori del 5° Nucleo Sub della Guardia Costiera, per le ricerche di profondità arrivati da Genova. 

Trovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco

Il corpo di Gosseling è stato trovato grazie a sonar e telecamera dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Era  adagiato su un fondale di 25 metri nelle acque antistanti Menaggio. Raggiunto in profondità dai sub della Guardia Costiera, è stato recuperato e trasportato a terra per poi essere trasferito presso l'obitorio dell'ospedale di Como a disposizione dell'autorità giudiziaria. 

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