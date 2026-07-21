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Como, bimba di 10 anni scomparsa nel lago in centro: ricerche in corso

Cronaca
©Ansa

L'incidente è avvenuto davanti ai giardini pubblici del capoluogo di provincia, di fronte al Tempio Voltiano. Ricerche in corso

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Una bimba di 10 anni è scomparsa il pomeriggio di martedì 21 luglio nelle acque del lago di Como antistanti i giardini  pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano, nel pieno centro della città. La bambina, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più emergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. Le ricerche sono in corso, sul posto polizia e vigili del fuoco con i sommozzatori, oltre al personale sanitario del 118, la zona viene perlustrata con l'elicottero. 

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