I treni termineranno la corsa, rispettivamente, alla stazione di Campo di Marte quelli dal sud, e a Santa Maria Novella quelli dal nord. Confermati i servizi sostitutivi per i viaggiatori dell'Alta Velocità con pullman
Ancora uno stop alla circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze da domenica 26 luglio a giovedì 30 luglio. La prossima settimana è previsto infatti il montaggio del nuovo cavalcavia sul ponte al Pino, a cura di Rfi, che imporrà il fermo dei treni dalle ore 23 di domenica 26 luglio alle ore 11 di giovedì 30 luglio.
L'intervento
Una gru dovrà sollevare l'impalcato costruito in questi mesi nel cantiere di piazza Vasari per poi poggiarlo sulle spalle e il successivo smontaggio della gru di varo, e per questo è previsto lo stop ai treni. Durante le operazioni di montaggio del nuovo impalcato sarà chiusa la passerella pedonale. L'assetto previsto è lo stesso attuato per la precedente interruzione della circolazione ferroviaria del 5 luglio scorso.
Le modifiche al tragitto
I treni termineranno la corsa, rispettivamente, alla stazione di Campo di Marte quelli dal sud, e a Santa Maria Novella quelli dal nord. Confermati i servizi sostitutivi per i viaggiatori dell'Alta Velocità con pullman che gireranno su itinerari Campo di Marte-Montelungo scortati dai vigili urbani, con orario 7-22 tranne lunedì 27 (avvio anticipato alle 6) e giovedì 30 (termine alle 10). A Campo di Marte l'area di discesa per i passeggeri dell'Alta Velocità sarà in viale Mazzini, l'area di salita in via Mannelli (davanti alla stazione). Nella zona di Montelungo l'area di discesa/salita sarà collocata in viale Strozzi (fronte piazzale Montelungo) tra via Caduti di Nassiriya e l'attraversamento pedonale.