Ancora uno stop alla circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze da domenica 26 luglio a giovedì 30 luglio. La prossima settimana è previsto infatti il montaggio del nuovo cavalcavia sul ponte al Pino, a cura di Rfi, che imporrà il fermo dei treni dalle ore 23 di domenica 26 luglio alle ore 11 di giovedì 30 luglio.

L'intervento

Una gru dovrà sollevare l'impalcato costruito in questi mesi nel cantiere di piazza Vasari per poi poggiarlo sulle spalle e il successivo smontaggio della gru di varo, e per questo è previsto lo stop ai treni. Durante le operazioni di montaggio del nuovo impalcato sarà chiusa la passerella pedonale. L'assetto previsto è lo stesso attuato per la precedente interruzione della circolazione ferroviaria del 5 luglio scorso.