Bambina morta in piscina a Sestri Levante, eseguita l'autopsia

Accertato l'annegamento per Alice Ferrari. Si è svolto oggi l'esame autoptico sul corpo della bambina, deceduta all'ospedale Gaslini dopo essere rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione della piscina dei bagni Segesta. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi, mentre l'impianto resta sotto sequestro per gli accertamenti dell'autorità giudiziaria ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo di Alice Ferrari, la bambina di 11 anni morta all'ospedale Gaslini dopo essere rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione della piscina dei bagni Segesta a Sestri Levante, in Liguria. L'esame è stato condotto dal medico legale Sara Lo Pinto, nominata dal pm Fabrizio Givri, alla presenza dei consulenti delle parti: Marco Salvi per i titolari dello stabilimento balneare e Francesco Ventura per la famiglia. I gestori dei bagni, assistiti dagli avvocati Angelo Paone e Claudio Zadra, sono indagati per omicidio colposo.

Donazione degli organi e accertamenti La famiglia, rappresentata dall'avvocato Stefano Savi, ha acconsentito alla donazione degli organi. Per consentire l'autopsia, sono stati espiantati, subito dopo il decesso, solo i reni e il fegato, mentre cuore e polmoni sono stati oggetto degli accertamenti medico-legali. La consulenza sarà depositata entro 60 giorni.