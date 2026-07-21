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Infiltrazioni 'ndrangheta, amministrazione giudiziaria per spa a Cantù

Cronaca

L'azienda Euroscatola, con sede a Cantù, in provincia di Como, attiva nel settore della lavorazione della carta e del cartone, è stata messa in amministrazione giudiziaria per presunte infiltrazioni della 'ndrangheta nell'esercizio "dell'attività di impresa"

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I militari della Guardia di finanza del comando provinciale di Como hanno eseguito l’applicazione di un decreto di amministrazione giudiziaria, ai sensi del codice antimafia, nei confronti della società Euroscatola, con sede a Cantù, attiva nel settore della lavorazione della carta e del cartone. Le accuse sono di presunte infiltrazioni della 'ndrangheta nell'esercizio "dell'attività di impresa", come emerso dagli sviluppi investigativi dopo l'operazione di contrato ai clan cosiddetta "cavalli di razza" del 2021, coordinata dal pm della Dda milanese Pasquale Addesso.

Le indagini

 

Le indagini hanno permesso di accertare sin dal 2019 "la continuità dei rapporti economici intercorsi" tra la spa "e un'altra società con sede a Lomazzo (Como), riferibile a un esponente di primo piano della locale di 'ndrangheta di Fino Mornasco", sempre nel Comasco, già "condannato in via definitiva" per trasferimento fraudolento di valori "aggravato dall'agevolazione mafiosa" e proprio "in riferimento alle quote" della spa. Gli approfondimenti eseguiti, spiega la Procura, "hanno permesso di rilevare come il management societario sia rimasto inerte a fronte della progressiva infiltrazione mafiosa".

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