Omicidio Luca Esposito, si attende l'autopsia per chiarire le cause

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Omicidio Luca Esposito a Eboli, si attende l'autopsia per chiarire le cause della morte

Cronaca

Il corpo carbonizzato del giornalista 53enne è stato ritrovato in un fondo agricolo. Indaga la procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone, che ipotizza una "condotta omicidiaria"

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Sarà l'autopsia a chiarire la causa del decesso di Luigi Esposito, giornalista sportivo di 53 anni conosciuto come Luca, il cui corpo carbonizzato è stato trovato in un fondo agricolo nei pressi di località Cioffi di Eboli, nel Salernitano. A coordinare le indagini dei carabinieri è la Procura di Salerno guidata da Raffaele Cantone che, nelle scorse ore, ha specificato che gli esiti dei primi accertamenti investigativi fanno ipotizzare che quanto accaduto "sia probabilmente riconducibile a una condotta omicidiaria". 

Attesa per l'autopsia

Gli esami medico-legali serviranno a fornire un quadro più chiaro agli inquirenti. Da quanto si apprende al momento, dal solo esame esterno, non sarebbe stato possibile avanzare ipotesi certe sulla causa della morte. Tra le ipotesi anche quella che Esposito sia stato prima ucciso e poi dato alle fiamme, ma soltanto l'autopsia potrà chiarire se sul corpo del 53enne vi siano ferite d'arma da fuoco. Nel frattempo, sono tanti i messaggi di cordoglio che si susseguono, tra cui quello dell'Ordine dei Giornalisti della Campania che ha parlato di "gravità inaudita".

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Cronaca

Luca Esposito, chi era il giornalista sportivo ucciso a Eboli

Luca Esposito, all’anagrafe Luigi Esposito, era un giornalista sportivo, opinionista televisivo ed editorialista. Seguiva soprattutto la Salernitana, le squadre di Serie C e il calciomercato, temi che raccontava anche sui social a circa 15mila follower. Gli investigatori lavorano per chiarire il movente dell’omicidio avvenuto nel Salernitano. Ecco chi era

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