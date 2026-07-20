Omicidio Luca Esposito, si attende l'autopsia per chiarire le cause

Sarà l'autopsia a chiarire la causa del decesso di Luigi Esposito, giornalista sportivo di 53 anni conosciuto come Luca, il cui corpo carbonizzato è stato trovato in un fondo agricolo nei pressi di località Cioffi di Eboli, nel Salernitano. A coordinare le indagini dei carabinieri è la Procura di Salerno guidata da Raffaele Cantone che, nelle scorse ore, ha specificato che gli esiti dei primi accertamenti investigativi fanno ipotizzare che quanto accaduto "sia probabilmente riconducibile a una condotta omicidiaria".