Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 luglio: la rassegna stampa

La battuta d'arresto del governo sulla legge elettorale ha scatenato le opposizioni che hanno chiesto a gran voce elezioni anticipate. Il ripensamento di Donald Trump sui dazi a Hormuz. E poi, ancora, gli sviluppi sul caso Report e la prima semifinale dei Mondiali che ha visto la Spagna battere la Francia. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi