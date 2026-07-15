Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 luglio: la rassegna stampa

La battuta d'arresto del governo sulla legge elettorale ha scatenato le opposizioni che hanno chiesto a gran voce elezioni anticipate. Il ripensamento di Donald Trump sui dazi a Hormuz. E poi, ancora, gli sviluppi sul caso Report e la prima semifinale dei Mondiali che ha visto la Spagna battere la Francia. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi
- La politica in primo piano: "Governo battuto sulla legge elettorale". Le trattative nella maggioranza, "i contatti della premier con i due vice": poi l'emendamento sulle preferenze "è bocciato con il voto segreto, 188 no e 187 sì". Meloni: "Ha vinto la palude". Almeno "30 franchi tiratori". Iran: "Marcia indietro di Trump su Hormuz". Ponte Morandi, le scuse di Autostrade: "Ferite indelebili". Caso Report: "Lavitola, si indaga sui messaggi cifrati nelle interviste". Mondiali: "La caduta della Francia, in finale va la Spagna".
- Lo stop del governo sulla legge elettorale ancora in apertura: "Il governo va a sbattere". I franchi tiratori della maggioranza "affossano per un voto l'emendamento di FdI che reintroduceva le preferenze". La premier: "Serve una riflessione". Le opposizioni: "Pronti per le elezioni". Ancora politica: "La destra riabilita i medici no vax". Cronaca: "Caregiver omicida assolta perchè accudire logora". Calcio, mondiali: Francia sconfitta, "in finale va la Spagna"
- "Preferenze, sconfitta Meloni": questo il titolo d'apertura del quotidiano torinese. Legge elettorale, "bocciato per un voto l'emendamento della premier: decisivi 30 franchi tiratori". Schlein, Conte e Renzi: "Elezioni subito". Medio Oriente, Trump, Hormuz e l'ennesima retromarcia: "Intese, no ai dazi". Monte Bianco e Cervino, si fermano le guide: "Montagne bollenti, stop alle scalate". Mondiali: "La Francia si squaglia, uno-due Spagna. E' finale".
- La "battaglia sulla riforma elettorale" in primo piano: "Preferenze, maggioranza battuta". Oltre "30 franchi tiratori affossano l'emendamento voluto da Meloni e sostenuto dagli alleati, 188 no e 187 sì". La premier: "Ha vinto la palude". Medio Oriente: "Il caso Hormuz e la nuova Fed alla prova". Caldo, bollino rosso nella Capitale: "45 gradi a Roma centro, la realtà oltre il meteo". Nomine per l'autorithy: "Stazi nuovo presidente della Consob". Mondiali: "Una Francia senza anima e in finale va la Spagna".
- Mondiali: "Ciao Francia". La Spagna va in finale dopo 16 anni, Blues "irriconoscibili, Mbappè flop". Decidono Oyarzabal su rigore e Porro, stasera la sfida tra Inghilterra ed Argentina. La rifondazione della Nazionale italiana: "Un azzurro tira l'altro". Maldini e Malagò "vogliono Buffon nel Club Italia, Pirlo sempre più in vantaggio nel ruolo di ct". Milan: "Modric ci siano, pronto il rinnovo per un anno". Inter: "A tutta su Spence".
- Ancora i mondiali in apertura: "Rien ne va plus". Spagna in finale, Francia "al buio", si chiude il ciclo di Deschamps (2-0). Segnano Oyarzabal e Pedro Porro, "lezione di calcio a Mbappè". Oggi, alle 21, l'Inghilterra sfida l'Argentina per l'altro posto in finale. Napoli, Allegri: "Vi risarcirò". Inter, doppia trattativa "tra Douè e Spence" mentre il Milan "chiama Mazraoui". Intanto Muharemovic "fa ricca la Juve". Caso arbitri: "Rocchi verso l'archiviazione".
- "Il golpe spagnolo", è il titolo in apertura legato ai mondiali di calcio. Niente finale "per la Francia dei fenomeni", Oyarzabal su rigore e Pedro Porro "abbattono la grande favorita: 2-0 netto e meritato". Alle 21 c'è Inghilterra-Argentina. Juventus: "Spalletti sogna Balogun". Intanto la cessione di Muharemovic "stappa il mercato" dei bianconeri. Torino: "Amichevoli vietate ai tifosi". La presentazione di Allegri a Napoli: "Io qui per restituire qualcosa". Giuntoli contro Marotta: "Palestra, noi corretti".
- La legge elettorale in apertura: "Il bottarellum". Meloni battuta, "sfida l'opposizione e va sotto per un voto". Si contano "30-40 cecchini contro le finte preferenze". Pd, M5S e Avs: "A casa". Antimafia, Conte avvisa le destre e il Pd: "Torniamo all'abuso d'ufficio". Report: "Il governo vuole far fuori Ranucci con l'audit in Rai". Medio Oriente, dietrofront sui dazi: "Trump bombarda l'Iran e ferma Bibi in Libano e Siria". Ucraina: "Difesa, il ministro è contro i corrotti e Zelensky lo caccia".
- Blitz alla Camera: "Alto tradimento". Legge elettorale, "una trentina di franchi tiratori nella maggioranza: il governo va sotto per un voto sulle preferenze". E la sinistra "esulta". Meloni: "Vince la palude". Varato il disegno di legge: "Giro di vite contro i maranza". Medio Oriente, Hormuz: "Trump cambia idea, accordi col Golfo invece dei pedaggi". Inchiesta Report: "Chat di Ranucci, fari dei pm sui soprannomi".
- Legge elettorale: "Il governo va sotto, colpa delle donne". Più di 30 "franche tiratrici votano contro le preferenze, sinistra in festa". Meloni: "Serve una riflessione". Report: "Le amanti e la stagista, gli altri guai di Ranucci". La decisione: "Arriva la legge anti-maranza, fermo preventivo anche ai minori". Cronaca, uccise i ladri in fuga oggi arriva la sentenza: "Non rovinatemi".
- In primo piano i dati del mese di giugno: "L'export cinese batte i dazi (+ 27%)". Vendite "oltre le stime a quota 412 miliardi, vola anche l'import". Authority: "Stazi alla Consob, il Cdm avvia l'iter per la nomina". Banche Usa: "Per le Big Five profitti record". Politica: "Maggioranza sconfitta sulla legge elettorale". Meloni: "Andiamo avanti", Schlein e Conte chiedono di andare "al voto". Medio Oriente, retromarcia di Trump: "Niente pedaggio del 20% per Hormuz".
- Tra i temi in prima pagina si parla di politica e di "palude pre-elettorale". Gli alleati di Meloni "affossano le preferenze fanno ballare il governo". In Francia ecco le "lezioni di Mattarella ai finti pacifisti". Medio Oriente: "Il regime di Teheran lega la sua tenuta al controllo di Hormuz". Gaza: "L'Onu si accorge di Hamas".
- "Bocciatellum", è il titolo d'apertura. La prova di forza di Meloni sulle preferenze "va a sbattere contro i franchi tiratori". Le opposizioni "apparecchiano il voto segreto, oltre 30 deputati tradiscono affossando la riforma elettorale per un voto". Iran: "Ora la tregua è morta e sepolta". Francia, la festa della Bastiglia: "Sfila a Parigi il risveglio bellico dell'Ue". Carceri: "Oltre ogni limite, ma al peggio non c'è fine".