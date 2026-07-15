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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 luglio: la rassegna stampa

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La battuta d'arresto del governo sulla legge elettorale ha scatenato le opposizioni  che hanno chiesto a gran voce elezioni anticipate. Il ripensamento di Donald Trump sui dazi a Hormuz. E poi, ancora, gli sviluppi sul caso Report e la prima semifinale dei Mondiali che ha visto la Spagna battere la Francia. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi

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