Introduzione
Mentre continua la nuova ondata di caldo che sta colpendo da giorni il Paese, arrivano al Nord temporali anche violenti e possibili grandinate. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, ha infatti spiegato che “tra il pomeriggio di mercoledì 15 e le prime ore di giovedì 16 il calore e l'umidità estremi accumulati in Pianura Padana si scontreranno con l'ingresso di aria fresca in quota dalle Alpi centro-orientali e venti che soffiano in direzioni e velocità diverse alle varie quote. Una combinazione che innescherà nubifragi e grandinate soprattutto sul Triveneto, ma l'allerta si estende all'intera Val Padana, con possibili sconfinamenti a Milano in tardissima serata".
Quello che devi sapere
L’avviso della Protezione Civile
Una nota del Dipartimento della Protezione Civile ha spiegato che “l’indebolimento del campo di alta pressione sul Nord-Italia, associato a correnti di aria più fresca in quota, favorirà, nel pomeriggio e nella serata" di oggi, "l’innesco di temporali anche di forte intensità su gran parte delle regioni settentrionali”. Dunque “sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse".
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Dove potrebbero esserci temporali
L’avviso della Protezione Civile prevede, dal primo pomeriggio di oggi temporali, anche di forte intensità su Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica, spiega ancora la nota. Sulla base dei fenomeni previsti, per la giornata di oggi, mercoledì 15 luglio, è stata quindi valutata allerta gialla per rischio temporali su Veneto e su gran parte di Emilia-Romagna.
I temporali in Val d’Aosta
I temporali hanno già colpito ieri sera la Val d’Aosta: sono stati infatti circa 50 gli interventi dei Vigili del Fuoco Volontari causata da un'ondata di forte maltempo, caratterizzata da piogge intense, violente raffiche di vento e grandinate locali. I disagi maggiori si sono registrati a Nalles, dove un grosso albero si è abbattuto su un autobus di linea: fortunatamente nessuno dei passeggeri è rimasto ferito. A Lana, invece, i soccorritori hanno tratto in salvo, completamente illesa, una capra rimasta intrappolata sotto il tronco di alcuni alberi sradicati dalle forti raffiche. Numerosi gli interventi anche per allagamenti di cantine e garage, alberi abbattuti e danni alla viabilità.
Continua l’escalation termica
Nonostante le previste piogge, non ci sarà però un refrigerio: l'escalation termica dovrebbe infatti continuare fino al weekend. Sono previsti 45°C nelle zone interne della Sardegna, 42°C a Nuoro, 41°C a Caltanissetta, Foggia e Oristano, 40°C a Firenze, Terni e Matera, 37°C a Roma e 36°C a Milano. Il calo termico, destinato a durare 5-6 giorni, è atteso per domenica quando le temperature previste si attesteranno attorno ai 34°C.
Le previsioni fino a venerdì
Nel dettaglio, oggi sono previsti al Nord ancora caldo e sole con i forti temporali che dovrebbero arrivare tra il pomeriggio e la sera. Al Centro invece permane il grande caldo e il bel tempo, mentre al Sud si registrano temperature eccezionali con punte fino a 43 gradi in Sardegna e Sicilia. Domani mattina possibili ancora temporali al Nord, con un successivo miglioramento nel corso della giornata. Invariate invece le condizioni al Centro e al Sud. Venerdì 17 luglio, invece, i temporali al Nord dovrebbero essere confinata all’arco alpino mentre prosegue l’ondata di caldo sul Paese: possibili in Sardegna e Sicilia picchi di temperatura fino a 44-45 gradi.
I bollini rossi per oggi e domani
Il caldo, come detto, non dà tregua e il culmine della terza ondata è previsto tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio: le città bollino rosso che saliranno dalle sette odierne alle 15 di giovedì. Oggi intanto ricorre la Giornata europea per le vittime della crisi climatica, e il Patto europeo per il clima ha organizzato iniziative pubbliche a Venezia e Nuoro per ricordare le vittime, informare sui rischi e promuovere luoghi sicuri per le comunità.
L’allarme per la salute
Intanto, l’allerta rimane massima anche per la salute: non solo insolazioni, peggioramento di malattie del cuore e dei polmoni e di quelle metaboliche come il diabete. Il susseguirsi di ondate di calore può mettere a rischio anche la salute mentale, aumentando le riacutizzazioni in chi soffre di ansia e depressione. "Ci sono diversi studi epidemiologici che mostrano che durante le ondate di calore si verifica un aumento di ricoveri per patologie psichiatriche", ha spiegato il presidente della Società Italiana di Psichiatria, Guido Di Sciascio.
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