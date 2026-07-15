I temporali hanno già colpito ieri sera la Val d’Aosta: sono stati infatti circa 50 gli interventi dei Vigili del Fuoco Volontari causata da un'ondata di forte maltempo, caratterizzata da piogge intense, violente raffiche di vento e grandinate locali. I disagi maggiori si sono registrati a Nalles, dove un grosso albero si è abbattuto su un autobus di linea: fortunatamente nessuno dei passeggeri è rimasto ferito. A Lana, invece, i soccorritori hanno tratto in salvo, completamente illesa, una capra rimasta intrappolata sotto il tronco di alcuni alberi sradicati dalle forti raffiche. Numerosi gli interventi anche per allagamenti di cantine e garage, alberi abbattuti e danni alla viabilità.