L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla prova e scopri quanto sei informato

Salgono le vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha chiesto ad un sovrano di stato la restituzione dell'oro sudamericano, da destinare a interventi di ricostruzione post sisma.

Cronaca italiana. Un vasto incendio è scoppiato la sera dell'8 luglio in un deposito di una società di spedizioni a Milano. Le fiamme, che secondo le prime informazioni sarebbero partite da un container, sono state domate solo dopo molte ore. Il Comune ha invitato i residenti a non sostare all'aperto e a tenere le finestre chiuse.

Altrove è stata siglata un'intesa tra il Comune e la Regione basata sull'articolo 52 del Codice dei beni culturali, che vieta "attività ritenute incompatibili con la vocazione della città" all'interno del proprio centro storico "privilegiando invece un commercio di qualità e di vicinato". Imponendo, di fatto, uno stop a sale slot, sexy shop e bazar.





Mondiali di calcio (SPECIALE). Un attaccante degli Stati Uniti espulso per rosso diretto nei sedicesimi di finale contro la Bosnia, è stato graziato dalla Fifa con un turno di squalifica sospeso con la condizionale, scatenando un polverone.

Tempo di vacanze: l'Italia si conferma regina del turismo anche per l'estate 2026, con un tasso di saturazione a quota 57,5% per la regione che conquista il podio.

Cultura e spettacolo. Si è tenuta l'80 esima edizione del Premio Strega (SPECIALE). Ad ospitare la cerimonia, per la prima volta la piazza del Campidoglio, a Roma.

Oltre 10mila i biglietti venduti per il concerto di una band simbolo degli anni ‘80 che si esibirà a Caserta, a 38 anni dall'esibizione del 1988 al Palamaggiò. Protagonista assoluta della scena internazionale, la band ha ridefinito il linguaggio del pop e del rock, influenzando generazioni di artisti e conquistando milioni di fan in tutto il mondo.

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