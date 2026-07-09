È Michele Mari il vincitore dell'ottantesima edizione del Premio Strega. Il suo romanzo "I convitati di pietra", edito da Einaudi, ha raccolto 190 voti, imponendosi nella cerimonia che per la prima volta si è svolta in piazza del Campidoglio, a Roma. Il riconoscimento è stato consegnato all'autore da Andrea D'Angelo, vicepresidente di Strega Alberti Benevento.

"Sono molto emozionato, ringrazio mia moglie e i miei figli"

Nel discorso di ringraziamento dal palco del Campidoglio, Mari ha esordito con una battuta: "Non sorrido quindi mi sottraggo perché ne verrebbe fuori un ghigno, un ictus poco adatto all'occasione. Sono molto emozionato, sono molto contento". Lo scrittore ha poi rivolto un pensiero a chi lo ha seguito durante la campagna del premio: "Ringrazio tutti i lettori che mi hanno sostenuto, tutti i lettori che non mi hanno sostenuto e che comunque ho conosciuto in questo tour piuttosto impegnativo per usare un eufemismo".

Il vincitore ha ringraziato la casa editrice e la sua agente, "che ha avuto la folle idea di candidarmi a questo premio", oltre a Vittorio Lingiardi, che ne ha presentato il romanzo. L'ultimo ringraziamento, "il più sentito", è andato alla famiglia: "A mia moglie e ai miei figli, che invito a salire qui sul palco immediatamente".