L'uomo e i due figli stavano facendo il bagno nella zona di Ronchis di Latisana, in provincia di Udine, al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti: hanno visto tre persone in difficoltà nel fiume, sotto il viadotto dell'autostrada A4. I bambini sono stati individuati dopo le prime ricerche e soccorsi, mentre il padre è stato trovato più tardi senza vita. Uno dei piccoli è illeso, l’altro sarebbe in condizioni gravi