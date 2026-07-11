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Trovato morto l’uomo disperso nel fiume Tagliamento: faceva bagno con 2 figli, uno è grave

Cronaca
©Ansa

L'uomo e i due figli stavano facendo il bagno nella zona di Ronchis di Latisana, in provincia di Udine, al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti: hanno visto tre persone in difficoltà nel fiume, sotto il viadotto dell'autostrada A4. I bambini sono stati individuati dopo le prime ricerche e soccorsi, mentre il padre è stato trovato più tardi senza vita. Uno dei piccoli è illeso, l’altro sarebbe in condizioni gravi

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È stato trovato senza vita l'uomo che risultava disperso nel fiume Tagliamento, nella zona di Ronchis di Latisana, in provincia di Udine, al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. L’uomo stava facendo il bagno nel fiume con i suoi due figli: uno dei bambini è illeso, mentre l’altro sarebbe in condizioni gravi.

Cos’è successo

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno visto tre persone in difficoltà nel fiume, sotto il viadotto dell'autostrada A4, e hanno chiamato il 112. Sul posto sono arrivati diversi equipaggi dei vigili del fuoco e un elicottero decollato da Venezia. I bambini sono stati trovati dopo le prime ricerche e soccorsi. Le ricerche del padre sono proseguite, fin quando - come confermato all'Ansa dai Carabinieri del comando provinciale di Udine - l'uomo è stato trovato senza vita.

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