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Romagnano, si tuffano nel fiume Sesia per salvare la figlia: morti il padre e lo zio

Cronaca

Due uomini di circa quarant'anni, di nazionalità marocchina, sono morti nel fiume Sesia a Romagnano, nel Novarese, dopo essersi tuffati per soccorrere una ragazzina in difficoltà tra un isolotto e la riva. La giovane è stata salvata dal fratello ed è illesa. La madre, incinta, è stata ricoverata sotto choc

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Il padre e lo zio di una ragazzina minorenne sono morti oggi nelle acque del Sesia a Romagnano, in provincia di Novara, dopo essersi tuffati per soccorrerla. I due uomini, entrambi di circa quarant'anni e di nazionalità marocchina, si erano gettati in acqua vedendo la giovane in difficoltà nel tratto compreso tra un isolotto e la riva del fiume. A riportarla a terra è stato il fratello, anche lui entrato in acqua per aiutarla. La madre della ragazza, in stato di gravidanza, è stata trasportata all'ospedale Maggiore del capoluogo.

 

La dinamica

Le vittime sono il padre e lo zio della ragazzina. I due, secondo la ricostruzione dei soccorritori, si sono accorti che la giovane era in difficoltà mentre era ferma nel tratto compreso tra l'isolotto e la riva. Si sono tuffati per raggiungerla ma, per cause ancora da chiarire, sono stati inghiottiti dalla corrente e non sono più riemersi. Il fratello della ragazza è invece riuscito a portarla a riva. Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, con il supporto di un elicottero decollato dall'aeroporto di Malpensa e il 118, assieme ai carabinieri della locale stazione che conducono le indagini sulla tragedia. I vigili del fuoco hanno recuperato i due corpi mentre i sanitari hanno prestato i primi soccorsi a madre e figlia.

I soccorsi e la madre in ospedale

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e le forze dell'ordine, che stanno ora ricostruendo l'esatta sequenza dei fatti. La madre della ragazzina, in stato di gravidanza, è stata trasportata all'ospedale Maggiore di Novara: sotto choc per quanto accaduto davanti ai suoi occhi.

Altre due vittime dell'acqua in Toscana

Una giornata segnata da altre tragedie legate ai fiumi e agli specchi d'acqua. In Toscana, a Colle Val d'Elsa, nel Senese, è stato recuperato senza vita il corpo di un uomo di 33 anni che si era tuffato nelle acque dell'Elsa senza più riemergere. L'allarme era scattato intorno alle 16: sul posto erano intervenuti l'automedica di Poggibonsi, i vigili del fuoco con il gruppo sommozzatori (che hanno poi ritrovato la salma) e le forze dell'ordine. Sempre in Toscana, un uomo di 53 anni è annegato mentre pescava in uno dei laghetti del parco dei Renai a Signa, nel Fiorentino: avrebbe perso la canna e sarebbe finito in acqua nel tentativo di recuperarla, senza più riemergere.

Il precedente di Otranto

La tragedia del Sesia arriva a meno di ventiquattro ore da un altro dramma legato al tentativo di un genitore di salvare i propri figli. Ieri, sul litorale di Otranto, Gennaro Cagnazzo, 54 anni, funzionario del Cnr di Lecce, è morto sulla battigia di una spiaggia libera dopo aver riportato a riva i due figli gemelli di otto anni, trascinati al largo dalla risacca provocata dal maestrale. L'uomo si è accasciato appena messo in salvo i bambini: fatali gli sarebbero stati un malore, probabilmente un infarto.

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