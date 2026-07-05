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Como, turista tedesco di 19 anni scivola nel torrente Telo ad Argegno e muore

Cronaca

Un turista tedesco di 19 anni è morto nel pomeriggio di domenica 5 luglio ad Argegno, sul lago di Como, dopo essere scivolato nelle acque del torrente Telo. A dare l'allarme, intorno alle 18, sono stati due passanti che hanno notato il corpo. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, Croce Rossa e Soccorso Alpino

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Un turista tedesco di 19 anni ha perso la vita nel pomeriggio di domenica 5 luglio ad Argegno, sul lago di Como, dopo essere scivolato nelle acque del torrente Telo. L'allarme è scattato intorno alle 18, quando due passanti hanno individuato il corpo nel letto del corso d'acqua e hanno allertato i soccorsi.

 

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, i mezzi della Croce Rossa di Menaggio e il personale del Soccorso Alpino, stazione Lario occidentale Ceresio. Nonostante il rapido dispiegamento delle squadre, i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani: ai soccorritori non è restato che constatare il decesso del ragazzo.

 

La dinamica

Secondo la ricostruzione fornita dai primi accertamenti, il 19enne avrebbe scavalcato una recinzione per raggiungere il letto del torrente. Una volta all'interno dell'alveo, avrebbe perso l'equilibrio finendo in una pozza d'acqua. La dinamica esatta dell'incidente resta da chiarire.

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