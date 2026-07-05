Un turista tedesco di 19 anni è morto nel pomeriggio di domenica 5 luglio ad Argegno, sul lago di Como, dopo essere scivolato nelle acque del torrente Telo. A dare l'allarme, intorno alle 18, sono stati due passanti che hanno notato il corpo. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, Croce Rossa e Soccorso Alpino