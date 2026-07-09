Un base-jumper italiano di 32 anni è stato identificato dalla Polizia e rischia ora una denuncia. Un precedente simile era avvenuto nel 2013

Denunciato un 32enne italiano

La bravata rischia ora di costare una denuncia a un italiano di 32 anni, la cui posizione è al vaglio della polizia che lo ha identificato. Il Security Manager della Veneranda Fabbrica del Duomo, Guido Nuovo, sta collaborando per ricostruire l'episodio. Sulle guglie è infatti installato un sofisticato sistema di videosorveglianza. Alle originarie 7 telecamente già presenti, ne sono stata aggiunte altre 22, con un sistema di intelligenza artificiale anti intrusione (e in alcuni casi anche sensori termici) nel luglio 2024 dopo che si sono verificate alcune "scalate" poi immortalate sui social. Per rafforzare la sicurezza all'epoca è stata istituita anche una ronda notturna della vigilanza privata.