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Milano, si lancia di notte dal Duomo con paracadute con la bandiera palestinese. VIDEO

Cronaca
©IPA/Fotogramma

 Un base-jumper italiano di 32 anni è stato identificato dalla Polizia e rischia ora una denuncia. Un precedente simile era avvenuto nel 2013

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Sì è lanciato all’alba dalle guglie di Milano con un paracadute con i colori della bandiera palestinese. Un video di pochi secondi, diffuso sui social, immortala il salto del base-jumper lungo la facciata, il paracadute che si apre e l'atterraggio nel mezzo della piazza semideserta. 

Denunciato un 32enne italiano

La bravata rischia ora di costare una denuncia a un italiano di 32 anni, la cui posizione è al vaglio della polizia che lo ha identificato. Il Security Manager della Veneranda Fabbrica del Duomo, Guido Nuovo, sta collaborando per ricostruire l'episodio. Sulle guglie è infatti installato un sofisticato sistema di videosorveglianza. Alle originarie 7 telecamente già presenti, ne sono stata aggiunte altre 22, con un sistema di intelligenza artificiale anti intrusione (e in alcuni casi anche sensori termici) nel luglio 2024 dopo che si sono verificate alcune "scalate" poi immortalate sui social. Per rafforzare la sicurezza all'epoca è stata istituita anche una ronda notturna della vigilanza privata.

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Il precedente del 2013

Il lancio con paracadute dal Duomo non è comunque una novità. Già nel 2013 ci fu una prodezza simile. A lanciarsi allora, provocando non poche polemiche sulla sicurezza della centrale piazza Duomo, era stato Maurizio Di Palma, base jumper tornato di recente sui giornali per essersi lanciato dalla cattedrale di Mantova. 

©IPA/Fotogramma

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