Inghilterra, donna di 102 anni si lancia con il paracadute. VIDEO

“Missione compiuta. Quando il portellone si è aperto, ho pensato che non c’era più niente che potessi fare o dire, dovevo solo saltare “, ha detto la donna in un’intervista a Skynews dopo la nuova impresa. Per il suo centesimo compleanno infatti Mrs Baillie aveva guidato una Ferrari da corsa a 209 km/h sul circuito di Silverstone

Si è lanciata con il paracadute per festeggiare il suo 102esimo compleanno. Manette Baillie è diventata la più anziana paracadutista del Regno Unito buttandosi da un aereo nel Suffolk, la sua contea di origine. Non è la prima sfida adrenalinica della donna. Due anni fa, per onorare il suo primo secolo di vita, aveva guidato una Ferrari da corsa a 209 km/h sul circuito di Silverstone.

L'idea del lancio

"Bisogna sempre cercare qualcosa di nuovo. Una volta ero sposata con un paracadutista, ma non mi sono mai lanciata", ha detto dopo il lancio la donna che ha prestato servizio con il Women's Royal Naval Service (Wrens) in Egitto durante la seconda guerra mondiale. Dopo il salto, che è avvenuto insieme a un istruttore specializzato, ha dichiarato a Sky News: "Quando la porta si è aperta ho pensato 'Non c'è nient'altro che possa fare o dire. Salta e basta'. E beh, suppongo di aver saltato". Come riporta il quotidiano britannico The Guardian, Manette ha avuto l'idea di fare sky-diving dopo aver sentito parlare del padre ottantacinquenne di un'amica che aveva fatto un lancio con il paracadute e sostenendo che avrebbe voluto farne un altro appena atterrato. "Se può farlo un uomo di 85 anni, posso farlo anch'io", aveva pensato.