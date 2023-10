La centenaria è stata accolta da un grande applauso una volta tornata sulla terraferma. Ma Hoffner non ha capito il motivo di tutto questo clamore: "Non sono vecchia, sono solo più grande"

Si chiama Dorothy Hoffner, ha 104 anni e potrebbe presto entrare nel Guinness dei primati come paracadutista più anziana del mondo. La centenaria domenica primo ottobre si è lasciata alle spalle il suo deambulatore e si è lanciata in tandem da un aereo a più di 4 mila metri presso lo Skydive Chicago di Ottawa in Illinois.