Esplosione in una fabbrica del Chietino, un morto e un ferito

Lo scoppio è avvenuto intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Sul posto elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri
Esplosione questa mattina in una fabbrica di smontaggio e disattivazione di munizioni militari nel Chietino. A quanto si apprende una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. Lo scoppio si è verificato intorno alle 8 di questa mattina alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, piccolo comune a sud di Chieti. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.
I precedenti
Quella di oggi è la terza tragedia che si verifica negli ultimi sei anni alla Sabino Esplodenti di Casalbordino. Tre operai erano morti nell'esplosione verificatasi il 21 dicembre del 2020, altre tre vittime c'erano state in una esplosione avvenuta il 13 settembre del 2023. In segno di lutto il presidente della Provincia, Francesco Menna, ha annullato la cerimonia di inaugurazione della strada provinciale 236 che si sarebbe dovuta tenere questa mattina proprio a Casalbordino alla rotatoria della statale 16.
Due vittime ieri in provincia di Rieti
Solo ieri, 8 luglio, un’altra esplosione aveva provocato due vittime a Sant'Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. A scoppiare è stata una casamatta della ditta Pirotecnica Mattei: i morti sono Simone Colle, 30 anni, e sua madre Teresa Tozzi, 60. Quando i Vigili del fuoco e il 118 sono arrivati sul posto, la piccola costruzione in cui Colle stava trattando i materiali destinati alla produzione di artifizi pirotecnici era già completamente rasa al suolo e avvolta dalle fiamme. Altri due dipendenti della ditta, che al momento della deflagrazione non si trovavano nelle immediate vicinanze dell'edificio, sono rimasti feriti in modo non grave.