Esplosione in una fabbrica del Chietino, un morto e un ferito

Lo scoppio è avvenuto intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Sul posto elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Esplosione questa mattina in una fabbrica di smontaggio e disattivazione di munizioni militari nel Chietino. A quanto si apprende una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. Lo scoppio si è verificato intorno alle 8 di questa mattina alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, piccolo comune a sud di Chieti. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

I precedenti Quella di oggi è la terza tragedia che si verifica negli ultimi sei anni alla Sabino Esplodenti di Casalbordino. Tre operai erano morti nell'esplosione verificatasi il 21 dicembre del 2020, altre tre vittime c'erano state in una esplosione avvenuta il 13 settembre del 2023. In segno di lutto il presidente della Provincia, Francesco Menna, ha annullato la cerimonia di inaugurazione della strada provinciale 236 che si sarebbe dovuta tenere questa mattina proprio a Casalbordino alla rotatoria della statale 16.