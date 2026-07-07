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Dengue, primo caso dell'estate nel Padovano: al via la disinfestazione porta a porta

Cronaca
©Ansa

Un giovane residente a Selvazzano Dentro, in provincia di Padova, è risultato positivo al virus della Dengue al rientro da un viaggio in un Paese subtropicale. Il paziente presenta sintomi lievi ed è in convalescenza a domicilio. Da lunedì 6 luglio l'Ulss 6 Euganea e il Comune hanno avviato la bonifica porta a porta nelle aree private, dopo tre serate di trattamenti adulticidi sulle strade pubbliche

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È il primo caso stagionale di febbre Dengue registrato nel Padovano. A contrarre il virus è stato un giovane residente a Selvazzano Dentro, rientrato da poco da un viaggio in un Paese subtropicale dove la malattia è endemica. L'uomo, seguito dall'Ulss 6 Euganea, ha manifestato sintomi lievi ed è attualmente in buone condizioni di salute, in convalescenza a domicilio. Le autorità sanitarie precisano che si tratta di un caso importato e non di una trasmissione locale del virus.

 

L'ordinanza e il perimetro degli interventi

Dopo la segnalazione, il sindaco Claudio Piron ha firmato l'ordinanza che dispone la disinfestazione straordinaria nel raggio di 300 metri dall'abitazione del contagiato. I trattamenti adulticidi sulle strade pubbliche sono stati programmati per tre serate consecutive, il 4, 5 e 6 luglio, con inizio alle 23. Da lunedì 6 luglio, in coordinamento tra Ulss 6 Euganea e Comune, è partita anche la bonifica porta a porta con trattamento larvicida nelle aree private e nei giardini delle abitazioni comprese nel perimetro.

Dengue
Rischio diffusione dengue con zanzare - ©Ansa

Le vie interessate

Gli interventi riguardano, in tutto o in parte, via Trentino, via Friuli, via Rovereto, via Carnia, via Rodi, via Cefalonia, via Don Bosco, via 8 Ottobre, viale della Repubblica e piazza Aldo Moro. Coinvolte anche l'area della scuola primaria Don Angelo Bertolin, il Parco Baleno e il Parco Esedra.

Le raccomandazioni ai residenti

Ai cittadini che vivono nella zona interessata è stato chiesto di adottare alcune misure precauzionali durante i trattamenti: raccogliere frutta e verdura dagli orti, coprire con teli orti e abbeveratoi, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggerne i ricoveri. Durante le operazioni è raccomandato mantenere finestre e porte chiuse e sospendere gli impianti di ricambio d'aria.

Che cos'è la Dengue

La Dengue è una malattia virale trasmessa dalla puntura di zanzare del genere Aedes infette. È diffusa soprattutto nelle aree tropicali e subtropicali di Africa, America, Asia e Oceania. Nella maggior parte dei casi l'infezione decorre in forma asintomatica o come una malattia febbrile che si risolve spontaneamente, ma in una minoranza di pazienti può evolvere in forme gravi. È conosciuta anche come "febbre spaccaossa" per i forti dolori articolari che provoca. Nel 2025, tra Padova e provincia, erano stati registrati 12 casi, tutti importati da viaggi all'estero.

Carry dengue virus mosquito on human skin background close up view

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