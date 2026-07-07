Il piccolo, in vacanza con la famiglia al resort Valle dell'Erica di Santa Teresa di Gallura, si è sentito male questa mattina intorno alle 11, nei pressi della spiaggia La Licciola. Il medico della struttura ha tentato di rianimarlo, ma per il bambino non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche il 118 e l'elisoccorso ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un bambino norvegese di 9 anni è morto questa mattina a Santa Teresa di Gallura, nel nord-est della Sardegna, dove si trovava in vacanza con la famiglia. Il piccolo si è sentito male intorno alle 11 all'interno del resort Valle dell'Erica, nei pressi della spiaggia La Licciola. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del medico della struttura e l'intervento dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare.

Il malore vicino alla spiaggia Secondo una prima ricostruzione, il bambino si trovava a poca distanza dall'arenile della Licciola quando ha accusato il malore. Un medico presente nella struttura ricettiva è intervenuto immediatamente e ha avviato le manovre di rianimazione. Il piccolo, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco. Leggi anche Avellino, bimbo di 10 anni in minimoto muore contro una jeep