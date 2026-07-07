Domani l’interrogatorio dell’imprenditore, sospettato di essere il mandante dell'attentato dell’ottobre 2025 al conduttore. "È una notizia che mi ha lasciato un senso di stordimento, con Valter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che è stato oggetto di nostre inchieste. Mi affido completamente alle indagini della procura di Roma, vedremo quali sono gli sviluppi", il commento del giornalista ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

"Sono convinto, finché non vedo ovviamente le prove, della sua innocenza". Così Sigfrido Ranucci, in un video, commenta la notizia l'imprenditore Valter Lavitola è indagato perché sospettato di essere il mandante dell'attentato al giornalista avvenuto a Pomezia il 16 ottobre del 2025. "Mi affido completamente alle indagini della procura di Roma - aggiunge il conduttore di Report - che ha svolto con il nucleo dei Carabinieri di via In Selci, un nucleo investigativo, un'inchiesta molto rigorosa, anche dal punto di vista etico. Vedremo quali sono gli sviluppi".

Ranucci: "Lavitola non ci avrebbe mai fatto del male" "È una notizia che mi ha lasciato un senso di stordimento, con Valter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che è stato oggetto di nostre inchieste, è stata anche una fonte importante per alcune inchieste di Report - dice ancora Ranucci nel video - Tuttavia sono convinto che anche se dovessero emergere delle responsabilità, non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia". "Valter - sottolinea ancora il giornalista - ha avuto sempre rapporti con i giornalisti, non dimentichiamocelo, è stato prima di tutto il direttore dell'Avanti e ha mantenuto rapporti con me e giornalisti anche molto più autorevoli di me, quindi vediamo dove porteranno queste indagini". Leggi anche Attentato Ranucci, contestato a Lavitola il reato di strage. Chi è

Mercoledì l’interrogatorio di Lavitola È fissato per mercoledì il primo confronto tra i pm e Lavitola: chi indaga ha convocato in procura l'ex editore e giornalista, al quale viene contestato, tra gli altri, il reato di strage aggravato dal metodo mafioso. L'interrogatorio arriva a cinque giorni di distanza dalla perquisizione effettuata dai carabinieri di Roma e Frascati, durante la quale sono stati acquisiti il pc e il cellulare del 60enne, che in passato è stato coinvolto in altre vicende giudiziarie. L'obiettivo dei pm della Dda è chiarire il movente dell'attentato e capire cos’abbia spinto Lavitola a contattare, tramite l'intermediazione di Gomes Clesio Tavares - cittadino camerunense di 47 anni e dipendente del ristorante del giornalista a Monteverde - la banda avellinese che ha materialmente compiuto l'azione. Al momento sembra tramontare l'ipotesi di un avvertimento legato alle inchieste di Report, anche alla luce del rapporto di amicizia tra Ranucci e Lavitola. Gli inquirenti lasciano aperte tutte le ipotesi, comprese eventuali questioni personali, nell'attesa di ottenere elementi utili dallo stesso indagato. Leggi anche Attentato Ranucci, indagato Lavitola: è uno dei presunti mandanti