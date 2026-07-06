Attentato Ranucci, indagato Lavitola: è uno dei presunti mandanti

L'imprenditore ed ex giornalista-editore Valter Lavitola è indagato con un'altra parsona nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. In base a quanto si apprende, Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati su mandato dei pm della Dda. Secondo gli elementi raccolti, l'imprenditore - già in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie - sarebbe uno dei mandante dell'attentato. Secondo quanto ricostruito da inquirenti e investigatori e riportato da AGI, Lavitola avrebbe parlato con un'altra persona, anch'essa indagata, che poi avrebbe richiesto ai quattro arrestati di porre in essere l'attentato nei confronti del giornalista di Report avvenuto, nell'ottobre scorso, a Roma.

dal metodo mafioso. Acquisiti cellulare e pc di Lavitola

Nel corso della perquisizione gli inquirenti hanno acquisito il cellulare e il pc. Sul movente è ancora in corso l'indagine: martedì sono state arrestate tra Napoli e Avellino quattro persone: Pellegrino D'Avino e sua moglie Marika De Filippi, quest'ultima ai domiciliari, Saverio Mutone e Antonio Passariello, ritenuto uno dei capi del gruppo. Per il procuratore Francesco Lo Voi e i pm Carlo Villani (ora procuratore a Velletri) ed Edoardo De Santis la banda è l'autrice materiale dell'azione dinamitarda. A Lavitola, l'altro sospetto mandante e ai quattro è contestata in concorso la detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dal metodo mafioso.