Napoli, maxi sequestro di cocaina: 113 kg in autocisterna. Un arresto

Il carico, diretto alle principali piazze di spaccio partenopee, avrebbe fruttato al dettaglio circa 7 milioni di euro, alimentando così i profitti della criminalità organizzata. Al termine dell’intervento, la droga e il mezzo di trasporto sono stati sequestrati e il conducente è stato arrestato per traffico illecito di sostanze stupefacenti e condotto presso la casa circondariale di Napoli-Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida

Droga avrebbe fruttato circa 7 milioni di euro

Insospettiti da tale circostanza e dall'agitazione mostrata dal conducente, hanno così deciso di approfondirne il controllo. Un'accurata ispezione del mezzo ha consentito di rilevare come fossero presenti una serie di intercapedini nascoste sulla parte superiore della cisterna. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco per forzarne l'apertura ha fatto emergere un vano doppiofondo lungo tutta la cisterna, colmo di panetti di sostanza stupefacente. La merce, suddivisa in 103 panetti per un totale di 113 kg, è risultata essere cocaina. Il carico, diretto alle principali piazze di spaccio partenopee, avrebbe fruttato al dettaglio circa 7 milioni di euro, alimentando così i profitti della criminalità organizzata. Al termine dell'intervento, la droga e il mezzo di trasporto sono stati sequestrati e il conducente è stato tratto in arresto per traffico illecito di sostanze stupefacenti e condotto presso la casa circondariale di Napoli-Poggioreale, in attesa dell'udienza di convalida.