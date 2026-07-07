Ritrovati vivi i due escursionisti dispersi sulle Dolomiti da giovedì

Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi erano in zona Col Cadorin, una zona impervia tra le province di Pordenone e Belluno, sono marito e moglie. Stanno entrambi bene ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Sono stati ritrovati vivi Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi, i coniugi di Osimo (Ancona) dispersi da giovedì scorso sulle montagne tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Per la precisione erano in una zona impervia sul confine tra le province di Pordenone e Belluno: li hanno individuati alcuni tecnici del Soccorso alpino. Non si conoscono i motivi per cui da allora non siano riusciti a comunicare con alcuno né a lanciare un allarme o a segnalare la loro posizione. Sono in corso le operazioni di evacuazione che avvengono con un elicottero: la coppia appare molto provata anche se illesa. In quell'area i telefoni cellulari non hanno copertura di rete. L'ultima cella agganciata risaliva a giovedì 2 luglio alle 17.46 nel comune di Domegge.

Trovati in zona di Col Cdorin Secondo quanto hanno riferito ai tecnici del Soccorso alpino che li hanno individuati, i coniugi si trovavano nella zona di Col Cadorin, dove sono stati trovati, dalla sera del 2 luglio scorso. I coniugi avevano avuto problemi nel misurarsi con le difficoltà del terreno e inoltre avevano perso il sentiero che stavano percorrendo inizialmente, e anche l'orientamento. Spossati, si erano dunque fermati. Il telefono cellulare - che nella zona non ha copertura di rete - si era inoltre scaricato già da qualche ora e non avevano possibilità di ricaricarlo.