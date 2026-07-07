Ritrovati vivi i due escursionisti dispersi sulle Dolomiti da giovedì

Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi erano in zona Col Cadorin, una zona impervia tra le province di Pordenone e Belluno, sono marito e moglie. Stanno entrambi bene
Sono stati ritrovati vivi Davide Cesaroni e Chiara Pesaresi, i coniugi di Osimo (Ancona) dispersi da giovedì scorso sulle montagne tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Per la precisione erano in una zona impervia sul confine tra le province di Pordenone e Belluno: li hanno individuati alcuni tecnici del Soccorso alpino. Non si conoscono i motivi per cui da allora non siano riusciti a comunicare con alcuno né a lanciare un allarme o a segnalare la loro posizione. Sono in corso le operazioni di evacuazione che avvengono con un elicottero: la coppia appare molto provata anche se illesa. In quell'area i telefoni cellulari non hanno copertura di rete. L'ultima cella agganciata risaliva a giovedì 2 luglio alle 17.46 nel comune di Domegge.
Trovati in zona di Col Cdorin
Secondo quanto hanno riferito ai tecnici del Soccorso alpino che li hanno individuati, i coniugi si trovavano nella zona di Col Cadorin, dove sono stati trovati, dalla sera del 2 luglio scorso. I coniugi avevano avuto problemi nel misurarsi con le difficoltà del terreno e inoltre avevano perso il sentiero che stavano percorrendo inizialmente, e anche l'orientamento. Spossati, si erano dunque fermati. Il telefono cellulare - che nella zona non ha copertura di rete - si era inoltre scaricato già da qualche ora e non avevano possibilità di ricaricarlo.
Entrambi sono in buone condizioni di salute
Secondo le informazioni raccolte, al momento del ritrovamento i due non presentavano problemi sanitari apparenti. Per questa ragione, sono stati condotti in elicottero dalla zona di Col Cadorin, dove appunto sono stati trovati, al Rifugio Pordenone, dove erano partiti giovedì all'alba. In queste ore vengono trasferiti a Cimolais per più approfondite verifiche sanitarie e per incontrare alcuni parenti che nel frattempo avevano raggiunto il Friuli dalle Marche per seguire le ricerche. La macchina dei soccorsi è stata notevole: sono stati impiegati ben 4 elicotteri e centinaia di persone tra vigili del fuoco, Cnsas e militari della Guardia di finanza.
Estate 2023, 10 consigli per vacanze in montagna in sicurezza
La Società Italiana d’Igiene (SItI), Società Italiana Medicina di Montagna (SIMeM) e Società Italiana di Medicina dei Viaggi (Simvim) hanno redatto un decalogo per trascorrere le vacanze in montagna all’insegna della sicurezza, del divertimento e del relax. Scopriamo quali sono i consigli per vivere al meglio le nostre ferie in alta quota