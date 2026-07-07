Introduzione

Milioni di italiani hanno ancora una carta d’identità cartacea. Dal 3 agosto 2026, però, quel documento non sarà più valido per effetto del regolamento Ue 2025/1208. La necessità di passare alla carta d’identità elettronica, la Cie, ha già provocato in molti comuni un aumento delle richieste e lunghe attese per ottenere un appuntamento agli sportelli. Per evitare che il passaggio lasci senza documento valido una parte dei cittadini, a fine giugno è intervenuto il decreto legge 108/2026, che ha previsto una proroga per le vecchie carte cartacee. Questi documenti, tuttavia, non potranno essere utilizzati per viaggiare all’estero. Per questo diventa centrale l’introduzione di una carta d’identità provvisoria.

