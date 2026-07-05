Palermo, uomo ucciso a coltellate: presunto omicida si barrica in casa

La vittima si chiamava Francesco Spataro, di 53 anni. Viveva in un appartamento in via Sampolo 486 insieme con due coinquilini. Uno al momento della lite era fuori a fare la spesa. L'altro si trova tuttora chiuso in casa. C'è una sospetta fuga di gas, pompieri stanno facendo evacuare il palazzo in attesa di verificare cosa stia succedendo. Le indagini sono condotte dai carabinieri

Un uomo è stato ucciso a coltellate in un appartamento in via Sampolo 486 a Palermo, a quanto pare dopo una discussione nata per futili motivi. La vittima si chiamava Francesco Spataro, palermitano di 53 anni. Viveva insieme con due coinquilini. Uno al momento della lite era fuori a fare la spesa. L'altro si trova tuttora barricato in casa, e si sospetta forse sia coinvolto nella lite sfociata in delitto.I vigili del fuoco intervenuti al secondo piano del palazzo hanno rilevato la presenza di una fuga di gas e stanno facendo evacuare il palazzo in attesa di verificare cosa stia succedendo. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Via Sampolo, poco distante da piazza Don Bosco, nella zona dello Stadio, è stata chiusa al traffico. Sul posto ci sono anche gli artificieri.