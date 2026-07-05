Roma, prete sorpreso a rubare reperto archelogico al Celio: denunciato

Durante i controlli dei carabinieri nel quartiere di San Pietro e zone limitrofe, i militari dell'Arma hanno sorpreso nel cuore del sito archeologico delle “Case Romane del Celio”, in via San Paolo della Croce, un sacerdote americano intento a staccare e trafugare un frammento lapideo storico

Un singolare tentato furto è stato sventato dai Carabinieri al sito archeologico del Celio, patrimonio storico della Capitale. Durante un servizio di controllo del territorio nei quartieri limitrofi a San Pietro, i militari dell'arma hanno colto in flagrante un sacerdote americano all'interno delle "Case Romane del Celio", in via San Paolo della Croce. L'uomo stava tentando di asportare un frammento lapideo, distaccandolo direttamente dalle antiche strutture protette dell'area. Solo dopo averlo fermato e identificato, i carabinieri hanno scoperto che si trattava di un sacerdote statunitense di 37 anni: l'uomo stato denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria con l’accusa di furto aggravato di beni culturali.