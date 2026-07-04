Sesto San Giovanni, 19enne accoltellato in un parco: tre fermi

Il ragazzo è stato accoltellato al petto e alla coscia. È stato trasportato in gravi condizioni al Niguarda, sottoposto a intervento chirurgico e ricoverato in prognosi riservata. I carabinieri hanno fermato tre giovani con l'accusa di tentato omicidio: le indagini sono coordinate dalla Procura di Monza ascolta articolo

Un diciannovenne è stato accoltellato al torace e a una coscia in un parchetto della periferia nord di Milano. Le sue condizioni sono gravi: dopo l'intervento chirurgico all'ospedale Niguarda, è ricoverato in prognosi riservata. Per il ferimento i carabinieri hanno arrestato tre ragazzi con l'accusa di tentato omicidio.

L'aggressione in via Fratelli Bandiera Secondo la ricostruzione dei militari della Compagnia di Sesto San Giovanni, la vittima si trovava con alcuni amici in un giardinetto di via Fratelli Bandiera quando nell'area è arrivato un altro gruppo di giovani. Tra i due gruppi è nata una discussione, degenerata in pochi istanti: il 19enne è stato colpito con almeno due fendenti, uno al petto e uno alla coscia. Soccorso sul posto, è stato portato d'urgenza al Niguarda di Milano, dove è stato operato ed è ora ricoverato in prognosi riservata. Approfondimento Milano, grave 55enne ferito da uno sconosciuto a coltellate