Sesto San Giovanni, 19enne accoltellato in un parco: tre fermi

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Sesto San Giovanni, 19enne accoltellato in un parco: tre arresti per tentato omicidio

Cronaca

Il ragazzo è stato accoltellato al petto e alla coscia. È stato trasportato in gravi condizioni al Niguarda, sottoposto a intervento chirurgico e ricoverato in prognosi riservata. I carabinieri hanno fermato tre giovani con l'accusa di tentato omicidio: le indagini sono coordinate dalla Procura di Monza

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Un diciannovenne è stato accoltellato al torace e a una coscia in un parchetto della periferia nord di Milano. Le sue condizioni sono gravi: dopo l'intervento chirurgico all'ospedale Niguarda, è ricoverato in prognosi riservata. Per il ferimento i carabinieri hanno arrestato tre ragazzi con l'accusa di tentato omicidio.

L'aggressione in via Fratelli Bandiera

Secondo la ricostruzione dei militari della Compagnia di Sesto San Giovanni, la vittima si trovava con alcuni amici in un giardinetto di via Fratelli Bandiera quando nell'area è arrivato un altro gruppo di giovani. Tra i due gruppi è nata una discussione, degenerata in pochi istanti: il 19enne è stato colpito con almeno due fendenti, uno al petto e uno alla coscia. Soccorso sul posto, è stato portato d'urgenza al Niguarda di Milano, dove è stato operato ed è ora ricoverato in prognosi riservata.

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I tre fermi e le indagini

I carabinieri, in quel momento impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio, sono intervenuti a ridosso dell'aggressione e hanno rintracciato nella zona i presunti responsabili. Si tratta di tre ragazzi di 20, 22 e 24 anni, tutti con precedenti e senza fissa dimora, che sono stati fermati con l'accusa di tentato omicidio. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Monza, proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'accoltellamento e per verificare l'eventuale coinvolgimento di altre persone.

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