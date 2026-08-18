La vittima stava lavorando in un campo a bordo del suo mezzo quando questo si è ribaltato. Immediato l'intervento dei soccorsi ma per l’uomo non c’era più niente da fare

Incidente sul lavoro in Trentino. Questa mattina a Rovereto, intorno alle 11, un agricoltore, la cui identità non è ancora nota, è morto dopo essere stato travolto da un trattore. L’uomo stava lavorando a bordo del suo mezzo agricolo quando il trattore, per cause ancora da accertare, si è ribaltato uccidendolo. Subito lanciato l’allarme, i sanitari del 118 di Rovereto e l’elicottero di Trentino Emergenza sono intervenuti sul posto ma per l'agricoltore non c'era più niente da fare. In corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per accertare la dinamica dell’incidente.