Eugenia Roccella ha rotto il silenzio per la prima volta dopo la scomparsa del marito, tuffato nel lago di Vico sabato 27 giugno e mai più riemerso . “Sto cercando di rispondere personalmente a ciascuno, e so che comprenderete se ci metto un po’”, ha scritto la ministra per la Famiglia in un post su Facebook. “Ma intanto - si legge sul social - vorrei ringraziare anche attraverso questa pagina tutti coloro che in vario modo in questi giorni difficili mi hanno fatto giungere la propria vicinanza. Un’ondata di affetto che, in un momento per me così tragico e lacerante, mi commuove e mi aiuta ad andare avanti”.

Proseguono le ricerche

Luigi Cavallari, 84 anni, ingegnere e accademico molto conosciuto nell’ambiente universitario abruzzese, il 27 giugno si trovava in barca con la moglie sul lago di Vico, nel Viterbese. L’uomo, dopo essersi tuffato in acqua, non è più riemerso. Subito è scattato l’allarme e sono iniziate le ricerche che continuano tutt’oggi. Da alcuni giorni le operazioni sono supportate anche dall’utilizzo di un drone marino sperimentale che interverrà nelle acque particolarmente difficili del lago di Vico. Lo specchio d'acqua ha infatti delle caratteristiche che rendono difficile se non impossibile l'esplorazione visiva da parte dei sommozzatori. Il lago ha una profondità di 4 metri e una visibilità pari quasi allo zero, oltre alla fitta vegetazione che cresce dal fondo e le bassissime temperature dell'acqua già a pochi metri dalla superficie.