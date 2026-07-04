Con un lungo sfogo pubblicato su Instagram, l'ex campione di scherma ha raccontato la sua disavventura durante una cena a Roma. Aveva avvertito il ristorante della sua allergia alla caseina e ha criticato la superficialità e impreparazione che potevano essere per lui fatali, ricordando che episodi simili gli erano già accaduti in passato

Aveva avvertito di essere allergico alla caseina

L'ex schermitore ha spiegato di essere allergico alla caseina, la principale proteina del latte, sottolineando la pericolosità della sua condizione. "Sono allergico alla caseina. Non è un capriccio, non è una moda alimentare, non è un’intolleranza. È un’allergia potenzialmente mortale", ha raccontato, spiegando che l'episodio si è verificato nonostante avesse comunicato al ristante a propria allergia. Nel suo messaggio, Montano ha puntato il dito contro quella che definisce una persistente sottovalutazione del problema. "Nel 2026 è inaccettabile che ci siano ancora superficialità, impreparazione e una sottovalutazione così grave delle allergie alimentari. Quando una persona informa il personale di avere un’allergia, non sta chiedendo un favore: sta consegnando la propria vita nelle mani di chi prepara e serve quel piatto".