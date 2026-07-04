Allergia alla caseina e shock anafilattico: sintomi e cosa fare

Introduzione

Il campione olimpico di scherma Aldo Montano è stato ricoverato per uno shock anafilattico legato all'allergia alla caseina, la principale proteina del latte. Un episodio che riporta l'attenzione su una condizione diffusa e spesso sottovalutata: le allergie alimentari, a differenza delle intolleranze, sono potenzialmente mortali e non dipendono dalla dose di allergene ingerita. In questa scheda spieghiamo che cos'è l'allergia alla caseina, come si distingue dall'intolleranza al lattosio, come riconoscere una reazione grave e cosa fare, con l'appello degli allergologi a diffondere autoiniettore di adrenalina nei luoghi pubblici.