Mastella: "Sono malato, chiedo a tutti di pregare per me"

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha annunciato pubblicamente la propria malattia durante le celebrazioni della Madonna delle Grazie. "A tutti chiedo di pregare per me. Anche io sono malato, spero di farcela", ha detto il primo cittadino davanti ai fedeli riuniti nella basilica.
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