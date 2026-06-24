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Incidente Savona, ragazzo posta un altro video choc: "Perché dovrei chiedere scusa?"

Cronaca
©Ansa

Il 19enne che aveva pubblicato un video sui social "ironizzando" sull'incidente in cui ha perso la vita Sofia Barberi, 23 anni, mentre i soccorsi erano ancora in corso, ha condiviso un altro contenuto online. Nel video, il giovane afferma di non aver fatto "nulla di male" e minaccia di "sparare a tutti"

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Il 19enne autore del video choc girato poco dopo l'incidente nel Savonese in cui ha perso la vita Sofia Barberi, ha pubblicato online un altro scioccante contenuto social in cui minaccia di "sparare a tutti" e in cui sostiene di non aver fatto "nulla di male" per cui dovere "chiedere scusa".

Il giovane: "Levatevi o vengo lì e vi sparo a tutti"

"Io dovrei chiedere scusa? E perché? Levatevi o vengo lì e vi sparo a tutti e poi non si parla più". Sono le parole del giovane nell'ultimo video postato sui social, e riportato dal Secolo XIX, che segue quello condiviso dall'aeroporto di Malpensa nel quale il 19enne affermava, ridendo: "Il mio progetto di fare una bella vita in Italia è saltato. Quell'incidente mi ha rovinato la vita". Nel nuovo contenuto, il giovane continua con il suo delirio dicendo "sono venuti a casa mia e per poco non hanno preso mio padre a pugni. E io dovrei chiedere scusa? Per cosa? Perché da ubriaco ho fatto un video mentre ridevo di una mia amica che ha rotto la macchina? Non ho fatto nulla di male, lavatevi il cervello prima di parlare. Avrò pure sbagliato, ma ci sono modi e modi. Siete fortunati perché voglio bene alla mia famiglia. Sennò vengo lì e vi sparo a tutti". 

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I familiari del ragazzo: "Chiediamo scusa, è un asino"

Il video ha scatenato reazioni dure anche da parte di alcuni famigliari del giovane, che affermano di averlo cacciato di casa. "Chiediamo tante scuse per lui, è un asino, ha sbagliato, ha fatto un video senza senso, ignobile. Siamo qui in Italia da 40 anni, ormai inseriti, integrati nella società, e lui ci ha fatto vergognare", hanno detto lo zio e il padre del ragazzo. E ancora: "Hanno ragione le persone che l'altra sera sono venute sotto casa nostra per minacciarci. Dopo quel suo video, hanno ragione al 100%". Intanto, la procura di Savona affiderà oggi l'incarico per l'esame autoptico sul corpo di Sofia, a cui seguirà il via libera per il funerale.

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