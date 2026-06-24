Il giovane: "Levatevi o vengo lì e vi sparo a tutti"

"Io dovrei chiedere scusa? E perché? Levatevi o vengo lì e vi sparo a tutti e poi non si parla più". Sono le parole del giovane nell'ultimo video postato sui social, e riportato dal Secolo XIX, che segue quello condiviso dall'aeroporto di Malpensa nel quale il 19enne affermava, ridendo: "Il mio progetto di fare una bella vita in Italia è saltato. Quell'incidente mi ha rovinato la vita". Nel nuovo contenuto, il giovane continua con il suo delirio dicendo "sono venuti a casa mia e per poco non hanno preso mio padre a pugni. E io dovrei chiedere scusa? Per cosa? Perché da ubriaco ho fatto un video mentre ridevo di una mia amica che ha rotto la macchina? Non ho fatto nulla di male, lavatevi il cervello prima di parlare. Avrò pure sbagliato, ma ci sono modi e modi. Siete fortunati perché voglio bene alla mia famiglia. Sennò vengo lì e vi sparo a tutti".