Incidente Savona, ragazzo autore del video shock lascia l'Italia

"Mi sa che il mio piano di fare bella vita felice in Italia è fallito. Tutta Italia ci odia, remigrazione" dice citando il generale Vannacci. Sorride e si riprende mentre sta per imbarcarsi, all'aeroporto di Malpensa, su un volo di una compagnia aerea low cost. Ancora un reel social da parte del ragazzo di Ceriale autore del video girato subito dopo l'incidente che è costato la vita a Sofia Barberi, 23 anni, e lesioni gravissime per l’amica, passeggera sul motorino. "Mi ha rovinato la vita sto incidente - dice prima di imbarcarsi -. Mi tocca cambiare vita, guarda qua, porca p... Meno male che prendo tutto sul ridere, se no qua...". Dalla scaletta dell’aereo, il giovane che viaggiava a bordo della Fiat 500 coinvolta nell’incidente, continua a ripetere tra le risate: “Remigrazione, remigrazione”. E poi, rispondendo ai commenti sotto quelle immagini — riprese da un noto quotidiano nazionale — scrive: “Ve la siete girata come volete, e vabbè, un saluto dal Portogallo”.

L'incidente

L’incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato lungo l’Aurelia, a Ceriale. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri, un'auto con a bordo quattro giovani e lo scooter sul quale viaggiavano Sofia Barberi e un’amica si sono scontrati violentemente. Le due ragazze sono state sbalzate sull’asfalto e soccorse in condizioni gravissime dai sanitari del 118. Trasportate d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, Sofia è morta a causa delle gravissime ferite riportate. L’amica è invece sopravvissuta, ma le sue condizioni restano molto serie. A trasformare l’incidente in un caso nazionale sono stati i video pubblicati sui social da uno dei ragazzi che viaggiavano sull’automobile. Filmati registrati pochi minuti dopo il violentissimo impatto, nei quali il giovane ride e commenta quanto accaduto. "Porca put.. .. ve lo giuro, questa è morta, abbiamo rotto tutto stanotte, bro. Per un mese niente lavoro fratello, tentato omicidio ci han fatto...".