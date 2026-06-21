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Torino, madre e figlia trovate morte in casa. Indagini in corso: ipotesi omicidio-suicidio

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©Ansa

La 40enne e sua figlia di 13 anni sono state trovate senza vita in un appartamento di via Domodossola. Da una prima ricostruzione, la madre avrebbe ucciso la figlia e poi si sarebbe tolta la vita. Sul posto gli agenti della Polizia che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto

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Una donna di 40 anni e sua figlia di 13 sono state trovate morte in un appartamento di via Domodossola, a Torino. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Da quanto si apprende, la madre avrebbe ucciso la figlia e poi si sarebbe tolta la vita. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia della donna, la maggiore, di 19 anni. La quarantenne, che si era lasciata con il marito tempo fa, viveva sola con le due figlie. Sul posto sono intervenuti, oltre che il medico legale, gli agenti della Polizia che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e capire esattamente cosa sia successo. 

Agenti di polizia all'esterno della palazzina dove una donna e la figlia sono state trovate morte, in via Domodossola, a Torino, 21 giugno 2026. ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO
Agenti di polizia all'esterno della palazzina dove una donna e la figlia sono state trovate morte, in via Domodossola, a Torino, 21 giugno 2026. - ©Ansa
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