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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 giugno: la rassegna stampa di Sky TG24

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In apertura dei giornali, nuovo scontro Trump-Meloni. Il presidente Usa attacca: "Perde consenso e vuole tornare amica”. La replica: “La mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua”. Raid di Israele in Libano, l’Iran chiude Hormuz. Oggi colloqui in Svizzera. Santo Domingo, rogo in un resort: turista italiana uccisa dal fumo. Offese a Michela Murgia, il premio Strega valuta provvedimenti contro Mari

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Roma Pride 2026, il corteo sfila per le strade della Capitale. FOTO

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Partenone, completato il restauro del frontone occidentale. FOTO

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Il frontone torna visibile dopo un restauro di otto anni che rimuove i ponteggi e restituisce...

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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 giugno: la rassegna stampa

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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 giugno: la rassegna stampa

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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 giugno: la rassegna stampa

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