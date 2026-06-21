Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 giugno: la rassegna stampa di Sky TG24
In apertura dei giornali, nuovo scontro Trump-Meloni. Il presidente Usa attacca: "Perde consenso e vuole tornare amica”. La replica: “La mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua”. Raid di Israele in Libano, l’Iran chiude Hormuz. Oggi colloqui in Svizzera. Santo Domingo, rogo in un resort: turista italiana uccisa dal fumo. Offese a Michela Murgia, il premio Strega valuta provvedimenti contro Mari
- Trump-Meloni, lo scontro finale. Il tycoon attacca ancora i “cosiddetti alleati Nato” e la premier. La replica: la mia popolarità? Pensa a te. Non rispondo più. Raid israeliani in Libano, torna la sfida su Hormuz. Inviati di Washington in Svizzera per trattare. Gli americani ci amano: cresce export negli Usa. Offese a Murgia, lo Strega valuta provvedimenti contro Mari. Via il passaporto alla moglie di Sanchez, andrà a processo. Santo Domingo, il rogo nel resort, turista italiana uccisa dal fumo.
- Trump-Meloni, lite finale. Il presidente Usa rilancia: “Ci ha voltato le spalle e perde consenso. Vuole tornare amica? No grazie”. L’ultima risposta della premier: “Brutto spettacolo, la mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua”. In Libano è ancora guerra, l’Iran richiude Hormuz. Caraibi, italiana morta nell’inferno del resort a Santo Domingo. Strega nella bufera, Mari a rischio addio per l’offesa a Murgia. Versilia, travolto e ucciso da un suv a 17 anni, preso pirata in fuga.
- Dazi e gas, Meloni teme l’ira Usa. Trump: Giorgia vuole tornare amica per risalire nei sondaggi. La premier: non sono affari tuoi. Bombe sull’accordo in Medio Oriente, Hormuz è a rischio. Sondaggio: Vannacci promosso da un elettore su 5. Prezzi dei farmaci, il piano dell’Aifa: “Rischio stangata da un miliardo”. Cuba sul mercato: Castro vara le riforme e apre alle liberalizzazioni. Agli Stati Uniti non basta.
- Scontro finale, dura replica di Meloni al nuovo post di insulti del presidente Usa: “Da Trump attacchi insensati”. Palazzo Chigi: va evitata la crisi diplomatica. Il Papa: stop bullismo. Rogo ai Caraibi, Francesca muore nel suo paradiso. Tragedia a Santo Domingo: sfollati trecento italiani. Raid e bombe sul Libano. E l’Iran richiude Hormuz. Usa in Svizzera per trattare. Sorelle scomparse a Villetta Barrea, il fidanzato di Alisya e due amici dai pm.
- L’Inter non si ferma: è Ndicka il nuovo obiettivo. Dopo Palestra e con Jones e Solet in arrivo, ecco il difensore della Roma (se parte De Vrij). E a Calhanoglu ora restano solo i nerazzurri. Mondiale, avanti (quasi) tutte. La Germania rimonta con Undav e passa, Olanda travolgente, Montella già a casa. Elezione presidente Figc, il calcio cambia: domani si va al voto. Malagò in vantaggio. Intervista a Savicevic: “Milan, manda via Leao”. MotoGP, follia Bezzecchi: schiaffi allo steward, squalificato a Brno.
- Paz, sogno possibile. C’è Nico per Chivu. Dialogo interrotto tra l’argentino e il club di Mou. Florentino gela il Como: l’Inter prepara lo scatto. Mondiali, Ancelotti si diverte, Montella va a casa. Manita Olanda, Germania festa al 94’. La Juve e Kolo avvertono il Psg. Goncalo Ramos, tentazione Milan. Svolta Napoli: Gila si avvicina. Bez cade, litiga e la MotoGP lo squalifica. Livorno, in 12mila abbracciano lo Zar: al Picchi lacrime e amore per Protti.
- Kolo, irrompe Carnevali. Basta attendismo, la Juve adesso tratta col Psg. Mondiali. Turchia a casa: Spalletti rincuora Yildiz. Bellezze d’Olanda: Svezia surclassata. La Germania beffa la Costa d’Avorio. Toro croato, c’è Jakic con Erlic e Livakovic. MotoGP, Pecco sprint, Bezzecchi tilt: volo, schiaffo e squalifica.
- Italia first, la lezione di Giorgia. Meloni replica alle nuove offese di Trump. Raid in Libano, Israele “disobbedisce” e l’Iran chiude Hormuz. “Primarie e Lega in doppia cifra”. E Salvini allontana il Viminale. Il Papa in visita a Pavia, rifiuta il bullismo nel segno di Agostino. Le intercettazioni di Hannoun: esultava per i bimbi ebrei uccisi.
- Piazza Affari, dopo i record previsioni ancora al rialzo. L’Iran: chiuso Hormuz in risposta ai raid in Libano. Ieri oltre 20 vittime, poi Israele annuncia lo stop. Oggi in Svizzera previsto il primo faccia a faccia. Droni e cripto, così la guerra diventa business. Meloni-Trump, scontro sulle basi. SpaceX sale, ma c’è il rischio costi. Antiriciclaggio, evasione e frodi spingono gli alert.
- Caso Minetti, Maria desaparecida in cerca di suo figlio. Viaggio nell’Uruguay omertoso sulle tracce della mamma del bimbo dato a Nicole e Cipriani. Trump, secondo round contro Meloni. E la Lega non rompe con gli Usa. Iran e Stati Uniti al tavolo in Svizzera, Israele attacca e poi si ferma. Ucraina, Kiev: droni “spot” sui russi e sconfitte sul fronte a Donetsk.
- Ma vaffantrump. Il ciuffone insiste, altro attacco dalla Casa Bianca alla Meloni. Lei ribatte: “La mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua”. Gelo diplomatico Usa-Italia, Palazzo Chigi al lavoro per evitare altri danni. I nuovi mostri: Elly prepara il suo governo. Mister redditometro alle Finanze e Boccia al Viminale (inventava gli sbarchi). Nicola Porro e gli insulti alla Murgia: “Vi racconto io i comunisti al premio Strega”.
- Trump bullizza ancora Meloni: “È in crisi e vuole la mia amicizia”. Dopo le bombe di Israele sul Libano, l’Iran risponde: “Richiuso lo stretto di Hormuz”. La vera egemonia della destra è quella sportiva, tra nomine e grandi eventi. Festa e lotta, migliaia al Roma Pride: “L’Italia sta arretrando sui diritti”. La corsa all’intelligenza artificiale, l’Europa invasa dai data center.
- Sagge ginocchiate contro Trump. La scazzottata sulla foto del G7 è parte di un film più grande che ci ricorda una verità rimossa: l’unica vicinanza che esiste ancora tra Trump e Meloni è nelle Polaroid e sarà anche su questa svolta che si decideranno le elezioni. Ragioni minime per ribellarsi agli Stati etici che scambiano causa e effetto e curano i disagi degli adolescenti a colpi di inutili divieti sui social.
- Trump-Meloni, secondo round. Si amplia la frattura con gli Usa. Tregua a rischio, Israele colpisce ancora il Libano. Versilia, suv travolge scooter, muore diciassettenne. Il “pirata” si costituisce. Brucia resort nei Caraibi: muore una turista italiana. Così Putin elimina i dissidenti anche in Europa. Il Papa: basta parole d’odio.
- Ricordati di me. Alla vigilia dei colloqui in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, Israele tenta ancora una volta di sabotare il tavolo: bombe senza sosta sul Libano nonostante in cessate il fuoco raggiunto venerdì. In due giorni un centinaio di vittime. Teheran annuncia la chiusura di Hormuz perché Trump non ferma Netanyahu. Trump-Meloni, ormai è scontro totale.