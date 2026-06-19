La tragedia è avvenuta intorno alle sette del mattino di oggi, sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano, nel Barese. L'utilitaria su cui viaggiavano mamma e figlia si è scontrata frontalmente con un Suv guidato da un uomo di 37 anni. Entrambi sono ricoverati in condizioni molto gravi

Una bambina di quattro anni è morta in un incidente stradale avvenuto intorno alle sette del mattino di oggi, sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano, nel Barese. La mamma e l'uomo che guidava la macchina con cui si sono scontrate sono rimasti gravemente feriti.

L'utilitaria su cui viaggiava la bimba si è scontrata con un Suv

La bambina viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma di 38 anni. La loro utilitaria si è scontrata frontalmente con un Suv che procedeva in senso di marcia opposto e che era guidato da un uomo di 37 anni, residente a Mola di Bari. La bambina è morta sul colpo, mentre la mamma è stata soccorsa dal personale del 118 e portata in codice rosso al Policlinico di Bari dove si trova attualmente in condizioni ritenute molto gravi. È intubata, in coma, nella sala rossa del pronto soccorso in attesa, al termine degli accertamenti, di trasferimento in rianimazione. Il 37enne è stato trasportato all'ospedale Di Venere di Bari con traumi a una gamba e alla testa. Sull'accaduto indagano gli agenti della polizia stradale che hanno proceduto al sequestro delle due auto. Il luogo dell'incidente si trova in aperta campagna e si stanno cercando eventuali sistemi di videosorveglianza per aiutare nella ricostruzione della dinamica.