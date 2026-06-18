Uccise un 19enne a Napoli, minorenne condannato a 14 anni e 8 mesi

È stato condannato a 14 anni e 8 mesi il minorenne che la notte del 22 novembre 2025, nel quartiere Arenaccia di Napoli, uccise con un singolo colpo di pistola alla testa il 19enne Marco Pio Salomone. la sentenza è arrivata dal tribunale dei minorenni di Napoli e ora la legale del ragazzo, l’avvocata Beatrice Salegna, ha fatto sapere che attenderà di leggere le motivazioni prima di decidere se presentare appello: qualora non lo facesse, la pena (in base alla riforma Cartabia) scenderebbe a 12 anni e 2 mesi di reclusione.