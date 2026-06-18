Uccise un 19enne a Napoli, minorenne condannato a 14 anni e 8 mesi

Il delitto risale al 22 novembre 2025: la vittima, Marco Pio Salomone, fu freddato con un singolo colpo di pistola alla testa dall’imputato, ora 15enne. Il minore il giorno successivo si recò in questura per confessare
È stato condannato a 14 anni e 8 mesi il minorenne che la notte del 22 novembre 2025, nel quartiere Arenaccia di Napoli, uccise con un singolo colpo di pistola alla testa il 19enne Marco Pio Salomone. la sentenza è arrivata dal tribunale dei minorenni di Napoli e ora la legale del ragazzo, l’avvocata Beatrice Salegna, ha fatto sapere che attenderà di leggere le motivazioni prima di decidere se presentare appello: qualora non lo facesse, la pena (in base alla riforma Cartabia) scenderebbe a 12 anni e 2 mesi di reclusione.
Il delitto
La vittima, Marco Pio Salomone, di 19 anni, morì sul colpo a causa di un proiettile alla testa. L’imputato, il giorno dopo l'omicidio si recò in questura dove confessò di avere sparato per spaventare e non per uccidere. Il 15enne, infatti, come ricostruito dagli investigatori, non puntò direttamente alla testa della vittima ma contro un'auto in movimento sulla quale viaggiavano, oltre a Salomone, anche altri ragazzi. Il movente, secondo quanto reso noto dalla legale del minore, è da ricondurre al fatto che il giovane assassino subiva da tempo vessazioni da parte di quel gruppo di ragazzi. Dalle indagini sarebbe emersa anche una minaccia formulata nei confronti di quei ragazzi in un periodo precedente all'omicidio.