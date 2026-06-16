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Auto cade nel lago di Como: grave una donna, un uomo disperso

Cronaca

Il veicolo, con due persone a bordo, è caduto nel lago dopo la mezzanotte scorsa lungo la strada statale Regina del Lago di Como, al confine tra i Comuni di Brienno e Argegno. La donna, riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il mezzo si inabissasse ed è stata ricoverata in codice rosso

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Un grave incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte scorsa lungo la strada statale Regina del Lago di Como, al confine tra i Comuni di Brienno e Argegno (Como). Un'auto con due persone a bordo è caduta nel lago. Una donna, riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse, è stata ricoverata in codice rosso. Risulta invece disperso un uomo. Nelle operazioni di soccorso sono impegnati vigili del fuoco, guardia costiera e carabinieri. Attivato anche l'elisoccorso. 

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