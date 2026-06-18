Meteo, allerta per l'ondata di caldo: bollini arancioni e gialli

Meteo, scatta l'allerta per l'ondata di caldo: bollini arancioni e gialli in 17 cittàCronaca
Introduzione
In arrivo un'ondata di caldo sull'Italia. Dopo una breve perturbazione al nord nella giornata di venerdì 19 giugno, nei prossimi giorni si registrerà un notevole aumento delle temperature che potranno toccare anche i 39 gradi in diverse città del centro-nord. Particolarmente roventi saranno le giornate di sabato 20 e domenica 21 giugno, il solstizio d'estate che segna l'inizio della stagione più calda dell'anno. Ad assistere a un'impennata delle temperature saranno soprattutto le pianure del Nord e diverse zone del Centro-Sud, fino alla Puglia e alla Sardegna. Città come Milano, Bologna e Firenze vivranno giornate "di fuoco", mentre la protezione civile ha emesso bollini arancioni e gialli in vista del caldo record. Ecco le previsioni.
Quello che devi sapere
Temperature fino a 39°C
Nel corso del weekend, masse d'aria roventi si sposteranno verso il bacino del Mediterraneo e l'Italia, portando a un aumento delle temperature, con picchi fino a 38-39°C. Il calore intenso colpirà soprattutto le pianure del Nord e diverse aree del Centro-Sud, fino in Puglia, in particolare nel Foggiano, e nelle zone interne della Sardegna. L'ondata di afa coinciderà anche con l'inizio della stagione estiva. Il solstizio d'estate, previsto per domenica 21, regalerà non solo il giorno più lungo dell'anno, ma anche una giornata di grande sole e calore.
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Notti tropicali nel weekend
L'ondata di afa sarà così intensa da mentenere i valori elevati anche dopo il tramonto: per questo, assisteremo al fenomeno delle “notti tropicali", con temperature che difficilmente potranno scendere sotto i 20°C di notte.
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Bollini arancioni
L'arrivo di una massa d'aria calda di matrice sahariana ha fatto scattare l'allerta in varie zone della Penisola. La protezione civile ha emesso bollini arancioni in diverse grandi città, tra cui Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, dove le temperature massime in pianura oscilleranno tra i 33°C e i 36°C, accompagnate da alti tassi di umidità.
Bollini gialli
La protezione civile ha diramato anche uno stato di pre-allerta, con bollino giallo, in altre 12 città italiane, tra cui Roma, Milano, Napoli, Ancona e Verona. Si segnalano condizioni meteorologiche che potrebbero rapidamente evolvere in ondate di calore persistenti.
Possibili temporali di calore
L'ondata di afa sullo Stivale potrebbe determinare, soprattutto sull'arco alpino e prealpino, temporali di calore. Si tratta di fenomeni di breve durata, causati dal sollevamento forzato dell'aria umida lungo i rilievi, in grado però di innescare intensi rovesci che, localmente, potranno mitigare l'afa sulle quote più elevate.
Il caldo anche nei prossimi giorni
Questa prima ondata dell'anticiclone africano si farà sentire soprattutto nel fine settimana, ma proseguirà anche nel corso della prossima settimana. Secondo gli ultimi aggiornamenti il picco del caldo potrebbe arrivare addirittura negli ultimi dieci giorni di giugno, con valori estremi su molte regioni italiane.
Le previsioni di giovedì 18 giugno
- Nord: La giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi. Caldo in aumento con punte di 35-36°C in pianura. Valori massimi attesi tra i 27°C a Genova e i 35-36°C in tante città di pianura.
- Centro e Sardegna: Condizioni di bel tempo, con cielo spesso sereno o con più nubi solo sugli Appennini. Possibili temporali tra Lazio e Abruzzo nel pomeriggio e caldo in aumento con punte di 36°C in Toscana e Lazio. Temperature massime tra i 29°C di Ancona e i 36°C di Roma e Firenze.
- Sud e Sicilia: Ampio soleggiamento e caldo non eccessivo, con temperature massime che oscilleranno tra i 28 e i 33°C su gran parte delle città.
Le previsioni di venerdì 19 giugno
- Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio possibili temporali sui settori alpini centro occidentali che potranno scendere fino alla pianura di Piemonte e Lombardia. Caldo intenso fino a 36°C in pianura.
- Centro e Sardegna: Generali condizioni di bel tempo, con un ampio soleggiamento e cieli sereni. Possibili rovesci o temporali di calore tra Lazio e Abruzzo. Caldo intenso fino a 37°C in Toscana, con valori massimi compresi tra i 30°C ad Ancona e Pescara e i 35-37°C a Roma e Firenze.
- Sud e Sicilia: Anche nelle regioni meridionali si registreranno condizioni di bel tempo. Caldo estivo non eccessivo, con valori massimi tra i 29 e i 33°C su gran parte delle città.
Le previsioni di sabato 20 giugno
- Nord: La giornata sarà contraddistinta da ampi soleggiamenti e cieli sereni. Nel corso della giornata aumenterà l'instabilità meterologica sull'arco alpino, con possibili temporali. Entro sera miglioramenti ovunque e notti tropicali. Punte massime delle temperature fino a 36°C a Milano, 38°C a Bologna.
- Centro e Sardegna: Al mattino cielo sereno, clima caldo e afoso. Nel corso delle pomeriggio si registrerà un aumento delle nubi sulle zone montuose, ma sono escluse precipitazioni. Afa in aumento, con picchi fino a 37°C a Roma, 39°C a Firenze.
- Sud e Sicilia: Cielo sereno al mattino il cielo e maggiore nuvolosità al pomeriggio, soprattutto sulle zone montuose di Calabria e Basilicata. Le temperature potranno toccare punte massime di 33°C a Napoli, 30°C a Palermo.