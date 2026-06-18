Meteo, allerta per l'ondata di caldo: bollini arancioni e gialli

Introduzione

In arrivo un'ondata di caldo sull'Italia. Dopo una breve perturbazione al nord nella giornata di venerdì 19 giugno, nei prossimi giorni si registrerà un notevole aumento delle temperature che potranno toccare anche i 39 gradi in diverse città del centro-nord. Particolarmente roventi saranno le giornate di sabato 20 e domenica 21 giugno, il solstizio d'estate che segna l'inizio della stagione più calda dell'anno. Ad assistere a un'impennata delle temperature saranno soprattutto le pianure del Nord e diverse zone del Centro-Sud, fino alla Puglia e alla Sardegna. Città come Milano, Bologna e Firenze vivranno giornate "di fuoco", mentre la protezione civile ha emesso bollini arancioni e gialli in vista del caldo record. Ecco le previsioni.