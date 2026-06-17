Treni, sospesa linea Alta Velocità tra Milano e Bologna: ritardi

Da questa mattina si segnalano problemi sulla linea elettrica lungo la linea dell'Alta Velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza: secondo Trenitalia sono finora sette i treni cancellati e decine quelli che procedono con ritardi anche di ore. Previsto il rimborso integrale dei biglietti

Dalle 10.20 di questa mattina la linea dell'Alta Velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è sospesa per alcune verifiche tecniche sulla linea elettrica. Un'interruzione che sta provocando diverse cancellazioni di treni e ritardi di diverse ore. A quanto si apprende da Infomobilità di Trenitalia, alcuni treni dell'Alta velocità sono "instradati sulla linea convenzionale e possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti e subire cancellazioni". Al momento sono sette i treni cancellati mentre decine quelli direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza. Trenitalia ha disposto il rimborso integrale dei biglietti.

L'incendio di sterpaglie nel Lodigiano

Il problema alla linea elettrica dell'alta velocità che ha causato il blocco della circolazione dei treni fra Milano Rogoredo e Piacenza è stato localizzato a Livraga, nel Lodigiano, dove c'è stato anche un incendio di sterpaglie lungo i binari. Sul posto sono intervenuti in forza i vigili del fuoco con due autobotti e due moduli antincendio boschivo: le fiamme sono state contenute e spente.

I disagi

Il problema ha portato due treni dell'alta velocità a rimanere bloccati nel Lodigiano a lungo: una passeggera di 44 anni è stata soccorsa ma non ha avuto bisogno di essere ricoverata. Alla fine, uno dei due è stato fatto rientrare a Rogoredo mentre l'altro è tornato a Piacenza. Altri due convogli sempre nella stessa zona sono invece rimasti senza aria condizionata. Alcuni treni hanno accomulato ritardi importanti: in Frecciarossa 9311 diretto a Torino ha accumulato circa 280 minuti di ritardo mentre un Italo proveniente da Napoli, che doveva arrivare a Milano alle 10.45, è giunto in stazione poco prima delle 16, cinque ore dopo.