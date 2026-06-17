Sara Ceccantini, chi era la giovane italiana morta a Mykonos

Era in Grecia con le amiche per l'addio al nubilato, prima delle nozze previste per sabato prossimo. Ma un violento incidente stradale ha trasformato la vacanza in tragedia. Sara Ceccantini è morta in ospedale nella notte tra domenica e lunedì mentre una delle sue amiche è ancora ricoverata in gravi condizioni

Gli amici di Sara: “Era una ragazza solare, sempre sorridente"

Sara lavorava da anni nell'ufficio amministrativo dello stabilimento Prada di Valvigna, a Terranuova Bracciolini. Il presidente del gruppo, Patrizio Bertelli, ha espresso vicinanza alla famiglia e disposto la chiusura dello stabilimento in segno di lutto, appena avuta la notizia, con un permesso retribuito per i dipendenti. Sara si sarebbe dovuta sposare sabato con Luca Bugialli, originario del Valdarno e titolare di un'attività di caccia e pesca a San Giovanni Valdarno. La cerimonia, giunta agli ultimi preparativi, era prevista a Civitella in Val di Chiana con pranzo in un noto locale alle porte del capoluogo. Amici e conoscenti la descrivono come una persona solare, precisa e molto legata al lavoro e agli affetti. Il messaggio di cordoglio del sindaco di Arezzo Marcello Comanducci e del comune di San Giovanni Valdarno. "Ci sono notizie - ha detto il primo cittadino - che lasciano senza parole. La tragica scomparsa di Sara ha colpito profondamente tutta la nostra comunità. Una giovane vita spezzata troppo presto, proprio mentre si preparava a vivere uno dei momenti più belli della sua vita".