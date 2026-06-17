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Sara Ceccantini, chi era la giovane italiana morta a Mykonos

Cronaca
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Era in Grecia con le amiche per l'addio al nubilato, prima delle nozze previste per sabato prossimo. Ma un violento incidente stradale ha trasformato la vacanza in tragedia. Sara Ceccantini è morta in ospedale nella notte tra domenica e lunedì mentre una delle sue amiche è ancora ricoverata in gravi condizioni

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Trentasette anni, residente ad Agazzi, alle porte di Arezzo, Sara Ceccantini aveva una bimba di tre anni e lavorava nella sede di Prada in Valdarno. E l'ultimo periodo lo aveva dedicato all'organizzazione delle nozze. Poi il viaggio prima del sì, finito con un trasferimento d'urgenza all'ospedale di Syros in seguito a un grave incidente stradale.

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Gli amici di Sara: “Era una ragazza solare, sempre sorridente"

Sara lavorava da anni nell'ufficio amministrativo dello stabilimento Prada di Valvigna, a Terranuova Bracciolini. Il presidente del gruppo, Patrizio Bertelli, ha espresso vicinanza alla famiglia e disposto la chiusura dello stabilimento in segno di lutto, appena avuta la notizia, con un permesso retribuito per i dipendenti.  Sara si sarebbe dovuta sposare sabato con Luca Bugialli, originario del Valdarno e titolare di un'attività di caccia e pesca a San Giovanni Valdarno. La cerimonia, giunta agli ultimi preparativi, era prevista a Civitella in Val di Chiana con pranzo in un noto locale alle porte del capoluogo. Amici e conoscenti la descrivono come una persona solare, precisa e molto legata al lavoro e agli affetti. Il messaggio di cordoglio del sindaco di Arezzo Marcello Comanducci e del comune di San Giovanni Valdarno.  "Ci sono notizie - ha detto il primo cittadino - che lasciano senza parole. La tragica scomparsa di Sara ha colpito profondamente tutta la nostra comunità. Una giovane vita spezzata troppo presto, proprio mentre si preparava a vivere uno dei momenti più belli della sua vita". 

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