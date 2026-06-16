Incidente a Mykonos, morta giovane donna in Grecia per il suo addio al nubilatoCronaca
La vittima, Sara Ceccantini, avrebbe dovuto sposarsi nelle prossime settimane, la dinamica dell'incidente resta in fase di accertamento. La conferma del decesso è arrivata anche dall'azienda in cui lavorava. Cordoglio diffuso tra colleghi e amici
Tragedia a Mykonos, una delle isole più note della Grecia. Una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo e impiegata in un'azienda del Valdarno, è deceduta a seguito di un grave incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri.
Il viaggio per l'addio al nubilato
Secondo le prime informazioni, la donna si trovava sull'isola insieme ad altre persone per festeggiare il suo addio al nubilato. Nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi con un coetaneo valdarnese.
Accertamenti in corso sulle cause
Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di ricostruzione e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie. La conferma della morta è giunta nelle ultime ore anche nell'azienda in cui la donna lavorava, dove già dalla mattinata avevano iniziato a circolare le prime indiscrezioni. La notizia ha suscitato profondo cordoglio tra colleghi, amici e conoscenti.