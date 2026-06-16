La vittima, Sara Ceccantini, avrebbe dovuto sposarsi nelle prossime settimane, la dinamica dell'incidente resta in fase di accertamento. La conferma del decesso è arrivata anche dall'azienda in cui lavorava. Cordoglio diffuso tra colleghi e amici

Tragedia a Mykonos, una delle isole più note della Grecia. Una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo e impiegata in un'azienda del Valdarno, è deceduta a seguito di un grave incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri.

Accertamenti in corso sulle cause

Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di ricostruzione e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie. La conferma della morta è giunta nelle ultime ore anche nell'azienda in cui la donna lavorava, dove già dalla mattinata avevano iniziato a circolare le prime indiscrezioni. La notizia ha suscitato profondo cordoglio tra colleghi, amici e conoscenti.